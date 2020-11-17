Çetelere Yeşil Kubbe baskını... Üç kişi gözaltında

BU sabah çete mensuplarına yönelik gerçekleşen baskınlarla ilgili konuşan savcılık sözcüsü, “Alman vatandaşı üç kişi yakalandı” dedi. Dresden Savcısı’nın emriyle yakalanan üç şüphelinin, gün içinde tutuklanmak üzere mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Saksonya Eyalet Polisi’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise baskınlar çerçevesinde 16 adreste aramalar gerçekleştirildiği belirtildi. Berlin polisi de resmi Twitter hesabından baskınların sabah saat 06.00’da başladığını ve Yeşil Kubbe soygunuyla ilgili olduğunu duyurdu.

25 Kasım 2019’da kimliği belirsiz kişiler tarafından soyulan Yeşil Kubbe’de, 18. yüzyıla ait altın ve gümüş sikkelerle birlikte mücevherat, paha biçilemez pırlanta ve elmaslar, altınlar, kristaller, tarihi nişanlar ve madeni paralardan oluşan birbirinden değerli 3 bin parça tarihi eser sergileniyordu. Müzeye giren iki soyguncu, ellerindeki baltayla paha biçilmez mücevherlerin sergilendiği vitrin camlarını kırmış, mücevherleri de sırt çantalarına koyarak izlerini kaybettirmişlerdi. Soygun şimdiye kadar yapılan en büyük hırsızlık olarak kabul ediliyor.