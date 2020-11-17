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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 17.11.2020 - 10:26 | Son Güncelleme:

Çetelere Yeşil Kubbe baskını... Üç kişi gözaltında

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Çetelere Yeşil Kubbe baskını... Üç kişi gözaltında
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Almanya’nın Dresden kentindeki Yeşil Kubbe (Grünes Gewölbe) Müzesi soygunuyla ilgili önemli bir gelişme oldu. 1638 polis, sabah saat 06.00’da Berlin’in Neukölln semtinde Arap çetelere baskın düzenledi, üç kişi gözaltına alındı.

BU sabah çete mensuplarına yönelik gerçekleşen baskınlarla ilgili konuşan savcılık sözcüsü, “Alman vatandaşı üç kişi yakalandı” dedi. Dresden Savcısı’nın emriyle yakalanan üç şüphelinin, gün içinde tutuklanmak üzere mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Saksonya Eyalet Polisi’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise baskınlar çerçevesinde 16 adreste aramalar gerçekleştirildiği belirtildi. Berlin polisi de resmi Twitter hesabından baskınların sabah saat 06.00’da başladığını ve Yeşil Kubbe soygunuyla ilgili olduğunu duyurdu.

Çetelere Yeşil Kubbe baskını... Üç kişi gözaltında

25 Kasım 2019’da kimliği belirsiz kişiler tarafından soyulan Yeşil Kubbe’de, 18. yüzyıla ait altın ve gümüş sikkelerle birlikte mücevherat, paha biçilemez pırlanta ve elmaslar, altınlar, kristaller, tarihi nişanlar ve madeni paralardan oluşan birbirinden değerli 3 bin parça tarihi eser sergileniyordu. Müzeye giren iki soyguncu, ellerindeki baltayla paha biçilmez mücevherlerin sergilendiği vitrin camlarını kırmış, mücevherleri de sırt çantalarına koyarak izlerini kaybettirmişlerdi. Soygun şimdiye kadar yapılan en büyük hırsızlık olarak kabul ediliyor.

Çetelere Yeşil Kubbe baskını... Üç kişi gözaltında

Çetelere Yeşil Kubbe baskını... Üç kişi gözaltında

Çetelere Yeşil Kubbe baskını... Üç kişi gözaltında

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