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Çete üyelerine af yok!

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#ALMANYA#Çete#AVRUPADAN HABERLER
Çete üyelerine af yok
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 14:33

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Osnabrück kentinde 17 yaşındaki bir genç kızı öldürmeye teşebbüs eden 4 kişi, 5 ila 11 yıl arasında hapis cezasına çarpıtıldı.

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Osnabrück Eyalet Mahkemesi’ndeki duruşmada, geçen yıl mayıs ayında 17 yaşındaki kızın vücudunda sigara söndürerek ona adeta işkence eden, daha sonra hızlarını alamayıp boğazına ve gözlerine bıçak saplayan, yere düşüp kendisinden geçtikten sonra da Ems Nehri’ne atan, biri kadın 4 kişi yargılandı. Daha önceki dönemlerde hırsızlık ve adam yaralama suçlarından kaydı olan zanlılar, 14’üncü duruşmada 5 ila 11 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı. Grubun elebaşı olarak tanınan 25 yaşındaki Jordan H., adam öldürmeye teşebbüsten 11 yıl, suç ortağı Kenny R. (21) 8.5 yıl, onlara yardım eden Jarno K. (20) 6 yıl ve kadın zanlı Kimberly F. (28) 5 yıl hapis cezası aldı.

SUDA KENDİNE GELDİ
Yapılan araştırma ve soruşturmalarda 4 kişiden oluşan ‘çetenin’, kendileriyle arkadaş olan 17 yaşındaki kıza ormanlık alanda kollarını bağlayarak işkence ettiği, üzerinde bulunan ziynet eşyalarını, cep telefonunu, cüzdanını aldıkları gibi kredi kartının şifresini de öğrendikleri, işkence ettikten sonra da nehre attığı saptandı. Ancak kısa süre sonra kendisine gelen kızın yüzerek kıyıya çıkıp ölümden kurtulduğu, zihinsel ve fiziksel olarak sağlık durumunun yerinde olduğu belirtildi.

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#ALMANYA#Çete#AVRUPADAN HABERLER

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