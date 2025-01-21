‘Cesur Topuklar’ İzmir’de

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WPUK’un kurucu başkanı Nilgün Yıldırım ve Ege Bölgesi Temsilcisi Aysel Öztezel, kadın hakları, toplumsal eşitlik ve liderlik konularında yaptıkları çalışmaları İzmirli katılımcılarla paylaştı. WPUK Kurucu Başkanı Nilgün Yıldırım, etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmada, derneğin kuruluş hikâyesini ve çalışmalarını anlatarak, İngiltere’de kadınların yaşadığı zorluklara karşı nasıl çözümler ürettiklerini aktardı. 2008 yılında kurulan WPUK’un, kadın haklarını savunmayı, eşit haklar ve fırsatlar sağlamayı temel misyon benimsediğini belirten Yıldırım, “Kadınların hayatlarını değiştirebilmek ve onlara özgürlük, adalet, eşitlik gibi temel değerleri sunabilmek bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda bir tutku. Toplumsal dönüşüm projeleriyle kadınlara ilham verdik” dedi.

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KADIN DAYANIŞMANIN ÖNEMİNE VURGU

WPUK’un Ege Bölgesi Temsilcisi ve İKG Onursal Üyesi Aysel Öztezel, açılış konuşmasında kadın dayanışmasının önemine vurgu yaptı. Gençlere rehberlik etmenin ve onları yargılamadan dinlemenin, toplumsal gelişimin temel taşlarından biri olduğunu ifade etti. Etkinliğin yapıldığı Basifed Seminer Salonu’nda, 2024-2025 Lions Konsey Başkanı Erdal Eminoğlu, Muharrem Dayanç ve Cenap Öztezel gibi isimler de destekçi olarak yer aldı. Bu dayanışma, toplumsal dönüşüm için kadın ve erkeklerin birlikte çalışmasının gücünü ortaya koydu. Etkinliğin kapanışında konuşan Nilgün Yıldırım, “WPUK olarak hedefimiz, kadınların toplumsal, ekonomik ve kültürel alanlarda daha güçlü bir şekilde yer almasını sağlamak. İzmir’de bu kadar güçlü bir kadın topluluğuyla bir araya gelmek, ortak çalışmalarımızın sınırları aşan bir dayanışmaya dönüştüğünü görmek gurur verici” dedi. İKG Başkanı Ferhan Sivri Avcı, “Cesur Topuklar projesi ile kadın dayanışmasının İzmir’den İngiltere’ye yayılan güçlü bir ses olmasından büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.