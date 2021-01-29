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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AFP
Haber Giriş: 29.01.2021 - 09:50 | Son Güncelleme:

Cesedi 4 ay sonra bulundu

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Cesedi 4 ay sonra bulundu
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Fransa’nın güneyinde Ekim’de meydana gelen Alex fırtınasında kaybolan kişilerden birinin cesedine ait bir parça bulundu.

ADLİ kaynaklar, ülkenin güneyindeki Narbonne kenti açıklarında kopmuş bir insan bacağı bulunduğunu açıkladı. Yapılan inceleme sonucu bacağın 2 Ekim 2020’de Roquebilliere köyünde fırtınada kaybolan bir kişinin cesedine ait olduğu ortaya çıktı. Böylece fırtına başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükselirken kaybolan 8 kişiden hâlâ haber alınamadı. Ülkenin güneyinde 1 Ekim’de etkili olan Alex fırtınasında 9 kişi hayatını kaybetmiş 9 kişi kaybolmuştu.

Cesedi 4 ay sonra bulundu

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