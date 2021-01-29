Cesedi 4 ay sonra bulundu

ADLİ kaynaklar, ülkenin güneyindeki Narbonne kenti açıklarında kopmuş bir insan bacağı bulunduğunu açıkladı. Yapılan inceleme sonucu bacağın 2 Ekim 2020’de Roquebilliere köyünde fırtınada kaybolan bir kişinin cesedine ait olduğu ortaya çıktı. Böylece fırtına başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükselirken kaybolan 8 kişiden hâlâ haber alınamadı. Ülkenin güneyinde 1 Ekim’de etkili olan Alex fırtınasında 9 kişi hayatını kaybetmiş 9 kişi kaybolmuştu.