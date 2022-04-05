Cep telefonu obeziteyi tetikliyor

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GÜNÜMÜZDE cep telefonsuz bir hayat neredeyse düşünülemez. Cep telefonlarının yaydığı radyasyon büyük ölçüde kafa tarafından emiliyor. Cep telefonunun yaydığı radyasyonla gıda alımı arasında doğrudan bir bağlantı olup olmadığını, Lübeck Üniversitesi Psiko-nörobiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kerstin Oltmanns ve araştırma ekibi inceledi. Elektromanyetik dalgaların, farelerde artan gıda alımına yol açtığı daha önceki çalışmalardan zaten biliniyordu. Nutrients dergisinde yayımlanan bir gözlemsel çalışmada, Prof. Kerstin Oltmanns ve araştırmayı yöneten psikolog Ewelina Wardzinski, insanlarda da cep telefonu radyasyonunun böyle bir etkiye neden olup olmadığını araştırdı.

15 KİŞİ İLE DENEY YAPILDI

15 genç erkek, iki hafta arayla toplam üç kez deneye tabi tutuldu. Denekler iki farklı cep telefonuyla radyasyona tabi tutulurken kontrol için de sahte ışınlar kullanıldı. Denekler daha sonra belirli bir süre boyunca bir büfede çalıştılar. Spontan gıda alımı, fosfor manyetik rezonans spektroskopisi (MRS) kullanılarak beynin enerji metabolizması ve radyasyon öncesi ve sonrası, çeşitli kan değerleri ölçüldü.

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KALORİ ARTIŞINA NEDEN OLDU

Araştırma ekibi şaşırtıcı derecede net sonuçlara ulaştı. Cep telefonu radyasyonu deneklerin hemen hemen hepsinde yüzde 22 ila yüzde 27 arasında kalori artışına neden oldu. Radyasyon, ilgili test cep kan analizleri, bunun aslında artan karbonhidrat alımından kaynaklandığını gösterdi. MRS ölçümleri de, cep telefonu radyasyonunun beyinde enerji devrinde bir artışa neden olduğunu ortaya çıkardı.

CEP TELEFONU RADYASYONU BEYNİ ETKİLİYOR

Araştırma ekibi bu verilerden, cep telefonu radyasyonunun insanlarda sadece aşırı yemeye potansiyel bir katkıda bulunmadığı, aynı zamanda beynin enerjisi homeostazını da etkilediği sonucuna varıyor. Bu bulgular obezite ve diğer nörobiyolojik araştırmalar için yeni yollar açabilir. Özellikle çocuklar ve gençlerle ilgisinde, cep telefonu radyasyonunun beyin ve yeme davranışı üzerindeki kanıtlanmış etkisi, gelecekte bu alandaki araştırmalara daha fazla yoğunlaşılmasını sağlayacaktır.