Cep telefonları 24 saat açık bir kumarhane

Haberin Devamı

RAPOR, bağımlılığın sadece psikolojik değil, aynı zamanda fiziksel sorunlara da yol açabileceği, ilişkileri ve aileleri yıkabileceği, intihar riskini artırabileceği, finansal çöküşe, suç oranlarında artışa ve iş kaybına neden olabileceğini belirtildi. Dünya genelinde ticari kumarın yaygınlaşması, özellikle de dijitalleşme ile daha da kötüleşmiş durumda. Glasgow Üniversitesi’nden ve raporun ortak başkanlarından Heather Wardle, “Bugün bir cep telefonu sahibi olan herkes, cebinde 24 saat açık bir kumarhaneye sahip” diyerek dijital kumarın etkilerine dikkati çekti. Raporda, özellikle çevrimiçi spor bahisleri ve online kumarhanelerin en hızlı büyüyen alanlar olduğu belirtiliyor.

450 MİLYON KİŞİ OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Dünya çapında yaklaşık 450 milyon kişinin kumar bağımlılığının olumsuz etkilerinden muzdarip olduğu tahmin ediliyor. Bunlardan 80 milyonu kumar bağımlılığı veya problemli kumar alışkanlığı olan kişiler. 2023 Almanya Kumar Haritası’na göre, ülkede her üç kişiden biri kumar oynuyor. Yaklaşık 1.3 milyon kişinin kumar bağımlılığı sorunu yaşadığı, 3 milyon kişinin ise problemli kumar davranışları sergilediği tahmin ediliyor. Kumar oynayan 13 kişiden biri, kumar makineleri, spor bahisleri ve diğer oyunlara katılmaktan kaynaklanan sağlık, mali ve sosyal sorunlar yaşıyor. Son yıllarda, özellikle çevrimiçi kumar bağımlılarının giderek daha fazla ayakta tedavi hizmeti almak için başvuruda bulunduğu görülüyor. Wardle, “Detaylı bir pazarlama ve teknoloji stratejisi, kumar oynamaya başlamayı kolaylaştırıyor ancak bırakmayı zorlaştırıyor” dedi. Kumar sektörünün, oyunları, insanları daha uzun süre ve tekrarlı oynamaya teşvik edecek şekilde tasarladığını belirten Wardle, dünyanın dört bir yanında büyüyen bu sektör için artık harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizdi