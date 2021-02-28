CEO’nun evine gittiler... ‘Görüş bizimle şef, işten çıkarmak...

FRANKFURT Havalimanı’ndaki 550 işçisinden 230’unu ‘iş yok’ gerekçesiyle işten çıkarmak isteyen Wisag’ın, 25 otobüs şoförünü de ekim ayından beri maaş ödemeyerek mağdur ettiği ileri sürüldü. Seslerini duyurabilmek için dört gündür açlık grevinde olan işçilerden bir kısmı, Wisag CEO’su Michael Wisser’in Frankfurt’un Niederrad semtindeki villasının önünde toplanıp şefleriyle görüşmek istedi. Polisin eylem sırasında evin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldıkları görüldü. Evin önünde yapılan konuşmalarda, şöyle denildi: ‘SESİMİZİ DUYURAMADIK, BURAYA GELDİK’

“Maaş gaspının hiçbir bahanesi olamaz. 241 şirket yönetiyorsunuz. 230 işçiye mi iş bulamadınız? Üstelik yıl sonuna kadar devletten kısa süreli çalışma desteği alacaksınız. Gelin görüşelim. Şefimiz, havaalanında beş kez miting yaptık. Dört gündür de açlık grevindeyiz. Sesimizi duyuramadık. Biz işimizi kaybedersek, ailelerimiz, çocuklarımız da mağdur olacak. Bizimle konuş, işten çıkarmak çözüm değil. Açlık grevine sendikanın itirazlarına rağmen başladık. İşten çıkarılmayı kesinlikle kabul etmiyoruz. Biz eski çalışanları çıkarıp yerimize daha az maaşlı işçiler alacaksınız. Konuyu o boyuta getirdiniz ki, durumdan işçi temsilcilerinden sorumlu tutuyorsunuz. Ama siz birini iflas ettirip diğerini yeni kuran yüzlerce taşeron şirketin de sahibisiniz. Milyarlarca euro geliriniz var. Ama siz zarardan bahsediyorsunuz. Biz ve çocuklarımız aç kalacağız. Bay Wisser, gelin görüşelim. Bu gidişata son verin. Berlin’de de eski çalışanlarınızı işten çıkartmak istiyorsunuz. Öyle bir çığ başlattınız ki, korkarız bu çığı her yeri yakıp yıkacak. Korkarız ki, siz de altında kalacaksınız.” ‘YENİ ŞİRKETE YÖNLENDİRİYOR’

Ekim 2020’den beri maaş alamadıklarını, iş mahkemesi sürecini de tamamlayamadıklarını belirten otobüs şoförü Abdülkasım Terzi, işlerini de, 21 yılda elde ettikleri hakları da kaybetmek istemediklerini söyledi: “Çalışanları yeni kurduğu taşeron şirkete, yeni iş sözleşmesiyle almayı teklif ediyor. Yükümlülükleri olan çalışanların bu yeni iş sözleşmesini kabul etmeleri mümkün değil. Bir de Hamburg’ta sözleşme yaptıysa Frankfurt’ta çalıştırabiliyor. Çalışanlar onun için ucuz iş gücünden başka bir şey değil. Bizim işimize sahip çıkmaktan başka çaremiz yok.”

Açlık grevine devam eden çalışanların seslerini duyurabilmek için yakın zamanda Wiesbaden’de Hessen Eyalet Parlamentosu önünde de miting yapacakları kaydedildi.