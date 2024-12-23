‘Centilmenlik Anlaşması’ imzaladılar

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‘CENTİLMENCE Bir Seçim Kampanyası Sözleşmesi’ adlı anlaşmaya SPD, CDU/CSU, Yeşiller, FDP ve Sol Parti imza atarken, aşırı sağcı AfD ile BSW görüşmelere katılmadı. Anlaşmaya imza atan partiler de bu iki partiyle iş birliği yapmak istemedikleri için ‘Centilmenlik Anlaşması’nda “Her türlü aşırılığa, antisemitizme, ırkçılığa ve anti demokratik hareketlere kararlı bir biçimde karşı çıkacağız. AfD ve özgürlükçü demokratik temel değerler ışığında hareket etmeyen partilerle kesinlikle iş birliği yapmayacağız” ifadelerine yer verildi. Uzlaşmada, doğruluğu kanıtlanmamış sosyal medyadaki yalan haberlerin ve kişilere yönelik iftiraların seçim kampanyasında kullanılmaması, adayların özel yaşamlarının istismar edilmemesi de yer aldı. Rakip partilerin seçim afişlerinin yırtılmaması ve adayların sokaklarda sürdürecekleri seçim kampanyalarının engellenmemesi de.

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‘NE KADAR İNANDIRICI OLUR?’

BSW Genel Sekreteri Christian Leye, böyle bir sözleşmeyi ‘dürüst bulmadıkları’ için desteklemediklerini söyledi. Leye, “CSU Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Markus Söder bizim partimiz için ‘Moskova tarafından yönlendiriliyor’ diye yalan haberler yayıyor. Hem de görüşmelerin sürdürüldüğü dönemde. Böyle bir ‘Centilmenlik Anlaşması’ ne kadar dürüst ve ne ne kadar inandırıcı olur?” dedi. SPD Genel Sekreteri Matthias Miersch ise ‘Centilmenlik Anlaşması’ sayesinde partiler ve politikacılar arasında karşılıklı saygının artacağına dikkati çekti. Miersch, “Bu çok yerinde ve doğru yönde atılmış bir adım. Seçim kampanyasının saygılı ve saydam şekilde sürdürülmesine önemli katkısı olacak” diye konuştu.