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Centilmenliği bozdu, Scholz’a hakaret etti

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#ALMANYA#Paula Piechotta#Olaf Scholz
Centilmenliği bozdu, Scholz’a hakaret etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2024 11:55

Almanya’da 23 Şubat’ta yapılacak erken genel seçim öncesi köklü partiler kendi aralarında seçim kampanyası sırasında, karşılıklı suçlamalara, hakaretlere, yalan haberlerle karalamalara yer verilmemesini içeren ‘Centilmenlik Sözleşmesi’ imzalarken, hükümet ortağı Yeşiller’li Federal Meclis milletvekili Paula Piechotta, Başbakan Olaf Scholz’a hakaret etti.

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2021 yılından beri milletvekili olan Pechotta, sosyal medyada dijital ortamda canlı yayınlanan görüntülü Noel ‘podcast’ paylaşımında, Şansölye Scholz’u, Almanya’yı Avrupa’da ‘yalnızlaştırmakla’ suçlarken, “Şunu söylemek isterim; SPD, Olaf Scholz’u uzun süredir tanımaktadır. Tüm SPD’liler Olaf Scholz’un bir ...... olduğunu bilmektedir” diyerek hakarette bulundu. Noel mesajı olarak paylaşılan bu görüntüler gelen tepki ve eleştirilerin yoğunlaşması üzerine YouTube’dan kaldırılırken, X’te ise kaldırılmadı. Politik çevreler sessiz kalmayı yeğlerken, Yeşiller’li politikacının bu paylaşımı sosyal medyada sert bir dille eleştirildi.

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#ALMANYA#Paula Piechotta#Olaf Scholz

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