Centilmenliği bozdu, Scholz’a hakaret etti

Haberin Devamı

2021 yılından beri milletvekili olan Pechotta, sosyal medyada dijital ortamda canlı yayınlanan görüntülü Noel ‘podcast’ paylaşımında, Şansölye Scholz’u, Almanya’yı Avrupa’da ‘yalnızlaştırmakla’ suçlarken, “Şunu söylemek isterim; SPD, Olaf Scholz’u uzun süredir tanımaktadır. Tüm SPD’liler Olaf Scholz’un bir ...... olduğunu bilmektedir” diyerek hakarette bulundu. Noel mesajı olarak paylaşılan bu görüntüler gelen tepki ve eleştirilerin yoğunlaşması üzerine YouTube’dan kaldırılırken, X’te ise kaldırılmadı. Politik çevreler sessiz kalmayı yeğlerken, Yeşiller’li politikacının bu paylaşımı sosyal medyada sert bir dille eleştirildi.