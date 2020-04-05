Cennet Teyze ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’e Almanya’dan yetişti: 10 bin Euro

48 yıldır Almanya’nın Ludwigshafen kentinde yaşayan Cennet Bebek, kampanya çerçevesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca açılan hesaba 10 bin Euro yatırdı. Cennet Bebek, 17 yıl önce vefat eden eşi adına Afrika’da su kuyusu açtırmaya niyeti olduğunu ancak Türkiye’de kampanya başlatılınca birikimini buraya bağışlamaya karar verdiğini belirterek, herkesi bu kampanyaya destek olmaya davet etti. 6 çocuk annesi Bebek’in emekli maaşını biriktirdiği ve başkalarına örnek olsun diye bu yardımını açıkladığı öğrenildi. Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da örnek davranışı dolayısıyla Cennet Bebek’i arayarak teşekkürlerini iletti.