Cenk Tosun’a ilk tebrik Ümit Yalçın’dan

Bu gece özel uçakla 00:00’da İstanbul’a gideceği belirtilen Beşiktaş’ın yeni transferi Cenk Tosun Liverpool şehrine veda ediyor. Premier Lig’in önemli takımlarından Everton’da fazla forma şansı bulamayan Türk Milli Futbolcu, İngiltere’den Türkiye’ye uçuyor. Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, büyükelçiliğin resmi Facebook sayfasında Almanya’da yetişmiş Türk Millî futbolcumuz için yaptığı Türkçe ve İngilizce paylaşımda: “Büyükelçi Yalçın, sezonun ikinci yarısında Beşiktaş’a geçen Evertonlı milli futbolcumuz Cenk Tosun’u arayarak İngiltere’den Türkiye’ye iyi yolculuklar diledi ve başarılarının devamını temenni etti” ifadeleri yer aldı. İstanbul’a ulaşmasının ardından sağlık kontrollerinden geçecek olan Cenk Tosun, ardından Beşiktaş ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.

29 yaşındaki forvet, 2018 yılında Beşiktaş’tan, Everton’a transfer olmuştu.