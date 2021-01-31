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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
Haber Giriş: 31.01.2021 - 16:42 | Son Güncelleme:

Cenk Tosun’a ilk tebrik Ümit Yalçın’dan

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Cenk Tosun’a ilk tebrik Ümit Yalçın’dan
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Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın milli futbolcumuz Cenk Tosun’u aradı.

Bu gece özel uçakla 00:00’da İstanbul’a gideceği belirtilen Beşiktaş’ın yeni transferi Cenk Tosun Liverpool şehrine veda ediyor.

Cenk Tosun’a ilk tebrik Ümit Yalçın’dan
Premier Lig’in önemli takımlarından Everton’da fazla forma şansı bulamayan Türk Milli Futbolcu, İngiltere’den Türkiye’ye uçuyor. Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, büyükelçiliğin resmi Facebook sayfasında Almanya’da yetişmiş Türk Millî futbolcumuz için yaptığı Türkçe ve İngilizce paylaşımda: “Büyükelçi Yalçın, sezonun ikinci yarısında Beşiktaş’a geçen Evertonlı milli futbolcumuz Cenk Tosun’u arayarak İngiltere’den Türkiye’ye iyi yolculuklar diledi ve başarılarının devamını temenni etti” ifadeleri yer aldı.
Cenk Tosun’a ilk tebrik Ümit Yalçın’dan
İstanbul’a ulaşmasının ardından sağlık kontrollerinden geçecek olan Cenk Tosun, ardından Beşiktaş ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.
29 yaşındaki forvet, 2018 yılında Beşiktaş’tan, Everton’a transfer olmuştu.

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