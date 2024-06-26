Cenk Özöztürk, Köln / Bonn Havalimanı İkinci Genel Müdürü oldu

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ALMANYA’ya işçi olarak gelen bir ailenin çocuğu Cenk Özöztürk, Köln/Bonn Havaalanı’nda havacılık, yer hizmetleri, insan kaynakları, Gayrimenkul, Teknoloji ve Bilgi Teknolojileri alanından sorumlu ikinci genel müdürü olarak görev yapacak. 2003-2012 yılında Air Berlin uçak şirketinin Nürnberg Bölge Müdürlüğü yaptıktan sonra 2013 yılında Köln/Bonn Havalimanı’nda hava taşımacılığının çeşitli pozisyonlarında çalışan Özöztürk, havalimanı süreçlerini sürekli optimize etti ve sayısız önlemle verimliliği artırdı. 2022 yılında, iş gücü piyasasının bugünün gereksinimleri için başarıya yeniden düzenlediği personel departmanı için de sorumluluk verildi. Evli üç kız çocuk babası Cenk Özöztürk, INSEAD Business School İleri Yönetim Program Mezunu ve Genel Yönetim alanında Yönetici İşletme Yüksek Lisansı (EMBA) derecesine sahip. Özellikle modern havalimanındaki tüm operasyonel görevlerle ilgili olarak, hava taşımacılığında geniş bilgi ve kapsamlı deneyime sahip.