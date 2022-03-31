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Cenk Özöztürk, Köln/Bonn Havalimanı Genel Müdürü oldu

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Cenk Özöztürk, Köln/Bonn Havalimanı Genel Müdürü oldu

Cenk Özöztürk, Denetleme Kurulu tarafından Köln/Bonn Havalimanı’nın Genel Müdürü olarak atandı. Özöztürk, genel temsilci olarak bir murahhas üye ile birlikte hukuki işlemleri sonuçlandırabilecek ve özellikle murahhas azanın bulunmadığı durumlarda murahhas azayı temsil etmek üzere beyanlarda bulunabilecek.

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HAVALİMANI yönetiminden yapılan açıklamada, “Özöztürk’e genel vekaletname verilerek Köln/Bonn Havalimanı’ndaki yönetim yapısı güçlendirilecektir” denildi. Kölner Stadt-Anzeiger’den alınan bilgiye göre, Özöztürk, daha önce CFO Torsten Schrank başkanlığındaki insan kaynakları departmanını devralacak. 43 yaşındaki Cenk Özöztürk, dokuz yıldır havalimanında çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu. Halen havalimanı operasyonlarından sorumlu olan Özöztürk, INSEAD Business School’un İleri Yönetim Programı’ndan mezun oldu ve Krems’teki Tuna Üniversitesi’nden genel yönetim alanında Yönetici İşletme Yüksek Lisansı (EMBA) kazandı.

CENK ÖZÖZTÜRK’ÜN ÖNCEKİ GÖREVLERİ
2003 / Pilot okulundan mezun oldu ancak göz tansiyonu olduğu için bu mesleği yapamadı.
2003 / Air Berlin’de istasyon müdürü olarak Nürnberg’de çalıştı.
2006 / Air Berlin’de bölge müdürü olarak atandı.
2009 / Air Berlin yer işletme başkanı olarak görev aldı.
2012’de Air Berlin’den ayrılan Özöztürk, 2013’te Köln/Bonn Havalimanı’nda kariyerine devam etti ve çeşitli görevlerde bulundu.

 

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