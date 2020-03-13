MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriCengiz ve Hakan'ın durumu; Covid-19
GeriAvrupa Cengiz ve Hakan'ın durumu; Covid-19
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Haber Giriş: 13.03.2020 - 10:18,Son Güncelleme:/

Cengiz ve Hakan'ın durumu; Covid-19

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cengiz ve Hakan'ın durumu; Covid-19
Abone Olgoogle-news

İtalya'da oynayan A Milli futbolcularımız Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder'in koronavirüs nedeniyle durumları ortaya çıktı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle İtalya'da oynayan A Mili futbolcularımız Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder'in durumu da merak ediliyordu

A Milli Takım doktoru Ufuk Şentürk milli oyuncularımızı yakından takip ediyor... Şentürk, oyuncularımızın kulüpleriyle irtibata geçerek sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Milan, oyunculara pazartesi gününe kadar izin verdi. Hakan Çalhanoğlu Almanya'ya ailesinin yanına gitti. Sağlık sorunu olmayan Cengiz ise Roma'da evinden çıkmıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle