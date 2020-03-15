Cenazeler götürülecek ancak refakatçi yok!

ALMANYA’DA yaşayan Türklerin cenazelerini memleketlerine taşıyan en büyük kuruluş olan DİTİB Cenaze Yardımlaşma Fonu açıklama yaparak “Cenazelerin yanında kesinlikle yolcu alınmayacak” dedi. Açıklamada uçuş yasağı süresince Almanya’dan Türkiye’ye cenazelerin tek merkez üzerinden götürülebileceğinin altı çizilerek, “Cenaze nakilleri sadece Frankfurt Havaalanı’ndan Turkish Cargo ile yapılacaktır. Kargo uçakları kesinlikle yolcu almayacaktır, aile fertleri cenazeye eşlik edemeyecektir” denildi.