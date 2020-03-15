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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 15.03.2020 - 11:37,Son Güncelleme:/

Cenazeler götürülecek ancak refakatçi yok!

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Cenazeler götürülecek ancak refakatçi yok!
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Türkiye’nin, İtalya’dan sonra dokuz Avrupa ülkesi, Azerbaycan veGürcistan’la uçuşları durdurma kararı almasının ardından bu ülkede yaşayan Türklerin cenazelerini Türkiye’ye getirmesi sıkıntı yarattı.

 ALMANYA’DA yaşayan Türklerin cenazelerini memleketlerine taşıyan en büyük kuruluş olan DİTİB Cenaze Yardımlaşma Fonu açıklama yaparak “Cenazelerin yanında kesinlikle yolcu alınmayacak” dedi. Açıklamada uçuş yasağı süresince Almanya’dan Türkiye’ye cenazelerin tek merkez üzerinden götürülebileceğinin altı çizilerek, “Cenaze nakilleri sadece Frankfurt Havaalanı’ndan Turkish Cargo ile yapılacaktır. Kargo uçakları kesinlikle yolcu almayacaktır, aile fertleri cenazeye eşlik edemeyecektir” denildi.

 

 

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