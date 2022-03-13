‘Cenaze Yozgat’ın diyerek yıkamadılar’

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ALMANYA’nın Esslingen şehrinde yaşayan Taşkın Koç (50), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Esslingen Savcılığı otopsi yapılmasına gerek olmadığını belirterek, cenazenin götürülmesine izin verdi. Bunun üzerine ailesi cenazeyi defnetmek üzere memleketleri Yozgat’ın Aşağıtekke köyüne götürmek istedi. Uçakla Kayseri’ye gönderilen cenazeye devlet hastanesinde otopsi yapıldı ve Koç’un cenazesinin yeniden yıkanması gerektiği belirtildi. Devlet hastanesinde gassal olmadığı için aile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’ne yönlendirildi. Ancak iddiaya göre aileye cenazenin burada da yıkanamayacağı söylendi. Sabah saatlerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’ne gittiklerini ve bir türlü cenazelerini yıkatamadıklarını belirten İbrahim Nayim, şunları söyledi: