‘Cenaze Yozgat’ın diyerek yıkamadılar’

ALMANYA’nın Esslingen şehrinde yaşayan Taşkın Koç (50), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Esslingen Savcılığı otopsi yapılmasına gerek olmadığını belirterek, cenazenin götürülmesine izin verdi. Bunun üzerine ailesi cenazeyi defnetmek üzere memleketleri Yozgat’ın Aşağıtekke köyüne götürmek istedi. Uçakla Kayseri’ye gönderilen cenazeye devlet hastanesinde otopsi yapıldı ve Koç’un cenazesinin yeniden yıkanması gerektiği belirtildi. Devlet hastanesinde gassal olmadığı için aile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’ne yönlendirildi. Ancak iddiaya göre aileye cenazenin burada da yıkanamayacağı söylendi. Sabah saatlerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’ne gittiklerini ve bir türlü cenazelerini yıkatamadıklarını belirten İbrahim Nayim, şunları söyledi:‘KENDİSİNİ İKNA EDEMEDİK’
“Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Buket Ergün
ile görüştük. Kendisi bize önce cenazenin yurt dışından geldiği, tabut uçakta basınca maruz kaldığı için açamayacaklarını ve cenazeyi yıkayamayacaklarını söyledi. Biz de kendilerine Kayseri’de otopsi olduğunu ve tabutun açıldığını söyledik. Bu kez de ‘Otopsi nerede yapıldıysa orada yıkatın’ dedi. Daha sonra ‘5 günlük cenazeleri yıkayamıyoruz. Bu cenaze Yozgat’a defnedilecekse gidip orada yıkatmanız gerekiyor. Bu Yozgat’ın cenazesi. Hangi ilin cenazesi ise o il sınırları içerisinde yıkanması gerekiyor’ diyerek birçok bahaneler sıraladı. Biz de kendisine köyümüzün Kayseri sınırında olduğunu belirterek, ‘Yozgat bize 185 kilometre uzaklıkta. Cenazeyi yıkatmak için bu kadar yol mu gidelim?’ dedik. Ama kendisini ikna edemedik. Mezarlıklar Müdürlüğüne getirdiğimiz cenazemiz 2 saate yakın cenaze aracı içinde bekletildi. Bir çözüm yolu bulmaya çalışsak da bulamadık. Kayseri Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ‘Cenaze yıkansın’ demesine rağmen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Buket Ergün bize ‘Bu Yozgat’ın cenazesi, burada yıkayamayız’ dedi. Hal böyle olunca biz de o zaman cenazemizi götürüp evimizde yıkatırız diyerek köyümüzün yolunu tuttuk. Cenazemizi kendi imkânlarımızla yıkayıp Yozgat’ta defnettik.”