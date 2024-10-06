Cenaze töreni 8 Ekim’de

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İNGİLTERE’nin başkenti Londra’daki veda programı, saat 12.00-14.00 arasında Shacklewell Camii’nde gerçekleşecek. Usta gazeteci Zabcı’ya Londra’da veda etmek isteyen dostlarının bu saatlerde 9-15 Shacklewell Lane E8 2BY adresindeki camiye gelebilecekleri duyuruldu. Faruk Zabcı için İstanbul’daki cenaze töreni ise 9 Ekim 2024 Çarşamba günü Levent Afet Yolal Camii’nde gerçekleştirilecek. Zabcı’nın naaşı, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, vasiyeti üzerine annesinin yanında toprağa verilecek.

Londra’da yaşayan gazeteci Faruk Zabcı, 27 Eylül sabahı geçirdiği kalp krizi sonrasında kaldırıldığı hastanede 77 yaşında vefat etmişti.

Zabcı, Hürriyet Londra Temsilciliği’nin yanı sıra dünyadaki pek çok çatışma bölgesinden yaptığı ses getiren haberlerle mesleğinde öncü bir isim haline gelmişti. Zabcı, Bosna’dan Kosova’ya, Afganistan’dan Irak’a birçok krizi sahada izleyerek gelişmeleri okurlarla buluşturmuştu.

1947 yılında İstanbul’da doğan Faruk Zabcı, 1968 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. 2020 yılında Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’ne layık görülen Zabcı, Sürekli Basın Kartı sahibiydi. Zabcı bir çocuk babasıydı.