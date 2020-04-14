Cemevinden ‘Hızır Servisi’

“KORONA salgınından dolayı yaşamakta olduğumuz bu zorlu süreçte toplum ve üyelerimizle dayanışma içinde olmak amacıyla, üyelerimize ve Berlinlilere yönelik gönüllülerden oluşan bir dayanışma ve yardımlaşma ağı oluşturduk. Cemevi Hızır Servisi adı altında hasta, engelli, yaşlı ve yardıma ihtiyacı olanlara alışveriş, telefonla iletişim, Türkçe ve başka dillerde sohbet, bilgilendirme, bürokratik işlerde destek, devlet kurumları ve diğer kurumlarla iletişim gibi hizmetler, doktor, reçete ve eczane işleri konusunda hizmet sunuluyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyenler sabah 10.00 ile 18.00 saatleri arasında (030) 61 65 87 00 numaralı telefondan bize ulaşabilir.”