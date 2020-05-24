Cemevinde ihtiyaç sahiplerine maske dikiliyor

KOVID-19 salgını nedeniyle mart ayından beri cemevinin ibadete kapandığını belirten Başkan Yüksel “Cemevinde ibadetlere ara verdik. Ağustos ayına kadar da ibadet yapılmayacak. Sağlık çok önemli. Biz de böyle bir karar aldık. Alevi canlar da karara destek veriyorlar. Ancak cemevinin hizmetleri sürüyor. Mutfağımızda kimsesizler ve sokakta yaşayanlar için çorba kaynatıp dağıtıyoruz. Üyelerimizin veya bizden destek isteyen Berlilelerin yardımına Hızır Hizmet Servisi gönülleri koşuyor. Yaşlıların ve hastaların alışverişleri yapılıyor, yalnız yaşayanlarla sohbetler ediliyor, doktor randevuları ayarlanıyor ve ilaç ihtiyaçları gideriliyor” dedi.

HER PERŞEMBE SOHBET

İbadetin yapılamaması nedeniyle inanç kurulu üyeleri dedelerin sosyal medya hesapları üzerinden sohbetler yaptığını belirten Başkan “Her perşembe inanç kurulu üyesi dedelerimiz cemevinde buluşup ettikleri sohbetlerini sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlıyoruz. Böylece bu zor günlerde Alevi canlarımızla sosyal medya üzerinden de olsa bağımızı ve dayanışmamızı sürdürüyoruz” dedi. Cemevinde cenaze hizmetleri ise aralıksız verilmeye devam ediliyor.

