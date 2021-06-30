Cemal Öksüz ve arkadaşlarına madalya

ÖDÜL töreni pazartesi günü Bochum Emniyet Müdürlüğ’nde yapıldı. Emniyet Müdürü Jörg Lukat, gençlerin gösterdiği cesaret ve angajmanın kendisini çok memnun ettiğini, onların sayesinde iki meslektaşlarının hayatta olduğunu belirterek, kendilerini tebrik etti ve birer onur madalyası taktı. Olay anında hiçbir şey düşünemediğini, o an tek yapmak istediğinin ağır yaralı memurlara yardım etmek olduğunu belirten 19 yaşındaki Cemal Öksüz, yaşadıklarını Hürriyet’e anlattı: “Bu dönem liseyi bitirdim. Bir arkadaşımızın bahçesinde lise bitirme partisi yapıyorduk. Gecenin ilerleyen saatlerinde büyük bir gürültü duyduk. Arkadaşlarım Tom ve Danny ile dışarı çıktığımızda kaza yapan polis aracını gördük. Hemen yanlarına gittik, durumları çok kötüydü, onları araçtan çıkarmaya çalıştık çünkü aracın önü yanmaya başlamıştı. Erkek polis memurunun durumu daha ağır gibiydi, inşallah yaşarlar diye düşündüm.”





Cemal ve arkadaşlarının araçtan çıkardığı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memurlarının durumunun iyiye gittiği, hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

Olayın basına yansımasından sonra Türkiye Dışışleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’ın da kendisini aradığını ve tebrik ettiğini belirten Öksüz, hastanede tedavi altında olan polis memurlarının hayatta kalmasına, durumlarının iyi olmasına çok sevindiğini söyledi.