Cem Yılmaz dünyanın en iyi komedyeni

ÖZCAN Coşar, son dönemlerde Alman televizyonlarının en çok aranan komedyenlerinden biri. İlk ‘stand up’ gösterisini yaklaşık 13 yıl önce gerçekleştiren Coşar, kısa zamanda isminden sıkça söz ettirmeye başladı. Korona salgını öncesinde Almanya genelinde birçok kez turne gerçekleştiren Coşar, geçen yıldan bu yana SWR televizyonunda ‘Die Cosar Show’, adlı kendi adıyla komedi programı sunuyor. Geçen hafta ünlü şarkıcı Rafet el Roman’ın Euro D’de sunduğu ‘El Roman Show’un konuğu olan Coşar, Cem Yılmaz’ın dünyanın en iyi komedyeni olduğunu söyledi: ‘EVLENECEKSİN AMA BABAN KONUŞUYOR’

“Türk stand up’ını çok seviyorum. Dünyanın en iyisi ise Cem Yılmaz’dır. Dünya sıralamasında bir numara. İngiliz, Alman stand up’çılarını toplasan, onlar bir yana Cem Yılmaz bir yana. Cem Yılmaz bir üstad. 10 numara. Türk komedyenlere hayranım hiç onlardan esinlenmedim. Ben hip hop’la büyüdüm, ‘break dance’ yaptım. Orada bir kural vardır. Başka bir dansçının şeklini çaldığın zaman hor görülürsün. Aynı şey benim stand up’ta da geçerli. Ancak konular zaten aynı. Stili başka yapmaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu. Ben gösterilerimde hayatın içindeki hikâyelerden yola çıkıyorum. Stand up hayatımız. Kız isteme herkesin yaşadığı bir şey. Oturup 4 saat halıya bakıyorsun. Sen evleneceksin ama baban konuşuyor. Çocukluğum İbrahim Tatlıses, Küçük Emrah, Yeşilçam filmleriyle geçti. Almanya’da melankoli eksikliği var. Türkler de ise âşık oluyorsun, geberinceye kadar seviyorsun.”