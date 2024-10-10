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Cem Özdemir’e, Thunberg tepkisi

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#Almanya#Cem Özdemir#Greta Thunberg
Cem Özdemir’e, Thunberg tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 16:35

Almanya’da sosyal medya kullanıcıları, çevreci aktivist Greta Thunberg’in Filistin için dayanışma gösterilerine katılmasını ‘korkunç ve berbat bir şey’ diye nitelendiren Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir’e sert tepki gösterdi.

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TARIM Bakanı Cem Özdemir, Alman Birinci Televizyonu ARD’de katıldığı bir programda, çevreci aktivist Greta Thunberg’in Filistin için dayanışma gösterilerine katılmasına tepki gösterdi. Thunberg hakkındaki düşüncelerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Özdemir, “Bence bu korkunç ve berbat bir şey” dedi. Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları, Özdemir’in açıklamalarına büyük tepki gösterdi. Bir kullanıcı, Özdemir’in kullandığı dilin aşırı sağcı AfD’nin söylemiyle aynı olduğu eleştirisinde bulundu. Bir başka kullanıcı, “Bunu Yeşiller’den birisi söylüyor. Bir bakan. Bu korkunç ve kötü. Herkesi Yeşiller’e ilişkin önceki görüşlerini yeniden gözden geçirmeye teşvik etmeli” ifadesini kullandı. Bir diğer kullanıcı ise “Evet ifade özgürlüğünün aptalca olduğunu biliyorum” yorumunda bulunarak Almanya’da istenmeyen bir söylem olduğunda ifade özgürlüğünün bir anlam ifade etmediği imasında bulundu. Bir kullanıcı da Özdemir’in Gazze’de öldürülen masum insanların aileleriyle empati yapmadığı eleştirisinde bulundu.

 

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#Almanya#Cem Özdemir#Greta Thunberg

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