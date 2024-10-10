Cem Özdemir’e, Thunberg tepkisi

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TARIM Bakanı Cem Özdemir, Alman Birinci Televizyonu ARD’de katıldığı bir programda, çevreci aktivist Greta Thunberg’in Filistin için dayanışma gösterilerine katılmasına tepki gösterdi. Thunberg hakkındaki düşüncelerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Özdemir, “Bence bu korkunç ve berbat bir şey” dedi. Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları, Özdemir’in açıklamalarına büyük tepki gösterdi. Bir kullanıcı, Özdemir’in kullandığı dilin aşırı sağcı AfD’nin söylemiyle aynı olduğu eleştirisinde bulundu. Bir başka kullanıcı, “Bunu Yeşiller’den birisi söylüyor. Bir bakan. Bu korkunç ve kötü. Herkesi Yeşiller’e ilişkin önceki görüşlerini yeniden gözden geçirmeye teşvik etmeli” ifadesini kullandı. Bir diğer kullanıcı ise “Evet ifade özgürlüğünün aptalca olduğunu biliyorum” yorumunda bulunarak Almanya’da istenmeyen bir söylem olduğunda ifade özgürlüğünün bir anlam ifade etmediği imasında bulundu. Bir kullanıcı da Özdemir’in Gazze’de öldürülen masum insanların aileleriyle empati yapmadığı eleştirisinde bulundu.