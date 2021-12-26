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Cem Özdemir, ucuz gıdaya savaş açtı!

#Almanya#Cem Özdemir#AVRUPADAN HABERLER
Cem Özdemir, ucuz gıdaya savaş açtı

Almanya’da insanların aşırı yağ, tuz ve şeker içeren ucuz gıda nedeniyle sağlıksız beslendiğini söyleyen Yeşiller’li Tarım Bakanı Cem Özdemir hazır gıda yönetmeliğine yeni kısıtlamalar getirileceğini belirtti. Özdemir ayrıca gıda kalitesinin düzelmesi için fiyatların artacağına işaret etti.

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BILD am Sonntag gazetesine konuyla ilgili bir demeç veren Tarım Bakanı Özdemir, gelecekte sağlıklı beslenmeyi teşvik edeceklerini belirtirken, damping fiyatla pazarlanan ucuz gıdayla mücadele edeceğini söyledi. Özdemir, ayrıca esrarın serbest bırakılmasıyla kenevir üretiminin artacağını dile getirdi.

Cem Özdemir, ucuz gıdaya savaş açtı

‘MOTOR YAĞINA DAHA ÖNEM VERİYORLAR’
İnsanların sağlıklı beslenebilmeleri için hazır gıda üretimine yeni kota ve yükümlülükler planlandığını vurgulayan Cem Özdemir şunları söyledi: “Almanya’da genel olarak sağlıksız beslenme hakim. Yetişkin insanların yarıdan çoğu aşırı kiloya sahip. Nedeni ise aşırı yağ, şeker ve tuz içeren ucuz gıdalar. Hazır gıda üreticilerine sağlıksız içerikleri kendi inisiyatifleriyle azaltmaları için siyaset tarafından uzun süre zaman tanındı. Ancak buna son vermenin zamanı geldi. Bu tür gıda üretimine bağlayıcı yükümlülükler getirilecektir. Aynı zamanda hazır gıdada ucuz damping fiyat politikasına son verilmelidir. Ucuz fiyat çiftçilere zarar verdiği gibi, hayvanları da olumsuz yönde etkiliyor. İklim ve canlı türleri zarar görüyor. Bütün bunları değişmesi lazım. İnsanlar arabalarına nasıl değer veriyorsa, gıda maddelerine de öyle değer vermeli. Bazen insanların motor yağına, salata yağından daha fazla önem verdiğini düşünüyorum. Gıda ürünleri elbette lüks olmamalı, fakat fiyatlar da ekolojik gerçeklerle uyum sağlamalıdır. Ayrıca kamu kurumları da kendi ihtiyaçlarında organik ve yerel ürünlere ağırlık vererek, insanlara örnek olmalıdır.”

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