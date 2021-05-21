Cem Özdemir de gelirini bildirmeyi unutmuş!

CEM Özdemir, parti başkanı olduğu dönemdeki toplam 20 bin 580 euro olan Noel parası bildirmeyi unuttuğunu kaydetti. Cem Özdemir’in bürosundan yapılan açıklamada, ‘yanlışlıkla’ olduğu, ekip çalışanları ve kendisi tarafından yapılan kontrolde ortaya çıktığı belirtildi. Cem Özdemir’in Meclis İdari Kurulu’ndan talep gelmediği halde kendiliğinden beyanda bulunduğu açıklandı. 2008-2018 yılları arası parti başkanı olan Cem Özdemir’in Meclis’e gecikmeli olarak bildirimi Noel parası zamanında vergilendirdiği kaydedildi.