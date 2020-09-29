Celle’de iki ayrı bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İKİ bıçaklı saldırı nedeniyle alarma geçen polis, halka evlerinden çıkmamaları çağrısı yaptı. İlk saldırı Harburgerstrasse üzerindeki bir evde saat 20.30 sıralarında gerçekleşti. 54 yaşındaki bir kişi evinde bıçaklı saldırıya uğradı. İlk yardım ekipleri eve gelene kadar yaralı hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polisler, 51 yaşındaki şüpheliyi yakaladı. Polis saldırının nedeni soruşturuyor.

SALDIRGAN 21 YAŞINDA

İkinci olay ise yarım saat sonra Neuenhaeusen semtinde meydana geldi. Bisikletli saldırgan 59 yaşındaki bir kişiyi bıçakladı. Bıçak darbeleriyle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Yapılan ameliyat sonrası hayati tehlikeyi atlattı. Polis 21 yaşındaki saldırganı yakaladı. Polis her iki saldırganın da Alman olduğu bilgisini verirken, birbirlerini tanımadıklarını da belirtti. İki olayla ilgili soruşturma sürüyor.