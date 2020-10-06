Çelişkili aşırı sağ raporu

SEEHOFER, polisten asayiş şubesine, iç ve dış istihbarat teşkilatından askeri istihbarata ve gümrük polisine varıncaya kadar tüm güvenlik birimleriyle ilgili araştırmanın raporda yer aldığını söyledi. 300 bin kişinin çalıştığı güvenlik birimlerinde son 3 yılda 319 aşırı sağ vaka tespit edildiğini belirten Seehofer, “Ancak tek bir tane aşırı sağ vakası bile güvenlik birimleri için utanç kaynağıdır” dedi. Güvenlik birimlerinde yapısal bir ırkçılık sorunu olup olmadığının araştırılmasını reddeden Seehofer, raporu buna delil olarak gösterdi: “Rapor bizim çok az bir vakayla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Güvenlik birimlerinde çalışanların yüzde 99’undan fazlası anayasal düzenin temelleri üzerinde duruyor. Bu aynı zamanda bizim eyalet ve federal güvenlik birimlerinde yapısal bir aşırı sağ sorunumuz olmadığı anlamına geliyor. Irkçılık tek bir meslek grubuyla sınırlandırılmaması gereken evrensel bir konu. Ev kiralamada, iş bulmada yaşananlar da aynı şekilde. Toplumda ırkçılık üzerine bir çalışma yaptıracağız.”

BAĞIMSIZ BİRİM KURULMALI

Seehofer’ın tanıttığı rapor, hem çelişkili bulundu hem de eleştirildi. Hükümetin büyük ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) iç politika sözcüsü Mathias Middelberg, güvenlik birimlerinde vakaların düşük olmasının bu olayların münferit olaylar olduğu anlamına gelmeyeceğini vurgularken, Yeşiller ise poliste aşırı sağ vakaların bildirileceği bağımsız bir birim kurulmasını talep etti. Federal Emniyet Müdürü Dieter Romann ise polis teşkilatında aşırı bir sağ örgüt ağı bulunmadığını söyledi. Raporda, güvenlik birimlerindeki en fazla aşırı sağ kaynaklı vakaların Hessen, Berlin ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde olduğu vurgulandı.