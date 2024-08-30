Çelik devi Thyssenkrupp’ta istifa depremi! Eski bakan da pes etti

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THYSSENKRUPP Steel’de, çelik bölümüyle ilgili yaşanan geleceğe yönelik tartışmalar krize dönmüştü. Beş kişilik şirket yönetim kurulunun üç üyesi istifa etti ve Gabriel’le birlikte dört denetim kurulu üyesi de görevlerinden ayrılacağını duyurdu. Thyssenkrupp Steel Europe AG Denetim Kurulu Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, Duisburg’da yaptığı açıklamada, Thyssenkrupp Steel CEO’su Bernhard Osburg, Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Heike Denecke-Arnold ve İnsan Kaynakları Yöneticisi Markus Grolms’un derhal görevlerinden ayrıldığını duyurdu. Denetim Kurulu, istifa eden yöneticilerin anlaşmalarını onayladı. Gabriel ayrıca, kendisinin de denetim kurulu üyeliğinden istifa edeceğini açıkladı. IG Metall’den Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Detlef Wetzel ve iki diğer üye de görevlerinden ayrılma kararı aldı. Thyssenkrupp çelik bölümü Almanya’nın en büyük çelik üreticisi. Sadece Duisburg’da 13 bin olmak üzere toplam 27 bin kişi çalışıyor. İşçi konseyi, yeniden yapılanmanın “çelik fabrikalarını yarıya indireceğinden” ve binlerce iş kaybına yol açacağından korkuyor.