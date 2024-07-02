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Celal Bayar’ın kızı Dr. Nilüfer Gürsoy hayatını kaybetti

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#Almanya#Dr. Nilüfer Gürsoy#AVRUPADAN HABERLER
Celal Bayar’ın kızı Dr. Nilüfer Gürsoy hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 13:38

Türkiye Cumhuriyeti üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın kızı, Adalet Partisi 13. dönem Bursa, 15. ve 16. dönem İstanbul milletvekili Dr. Nilüfer Gürsoy (103) İstanbul’da hayatını kaybetti.

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DÜSSELDORF Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, anneannesi Dr. Nilüfer Gürsoy’un vefatından dolayı derin bir üzüntü duyduğunu ifade ederek “Hayat işte, insan bir an var bir an yok. Çok şeyler aldım anneannemden, güzel anıları kaldı artık” sözleriyle duygularını dile getirdi. 27 Mayıs darbesinin ardından babası Celal Bayar’ın Yassıada’ya gönderilmesiyle aktif siyasete giren ve Adalet Partisi’nden milletvekili seçilen Dr. Nilüfer Gürsoy, daha sonra Türk siyasi tarihine 41’ler hareketi olarak geçen akımda yer aldı ve Ferruh Bozbeyli önderliğinde 1970 yılında bazı senatör ve milletvekilleriyle birlikte Adalet Partisi’nden istifa ederek, Ferruh Bozbeyli başkanlığında kurulan Demokratik Parti yönetiminde yer aldı.

Celal Bayar’ın kızı Dr. Nilüfer Gürsoy hayatını kaybetti

Başkonsolos Ali İhsan İzbul

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ANKARA’DA DEFNEDİLECEK
1975 yılında partinin bölünmesinden sonra istifa ederek yeniden Adalet Partisi’ne geçen Dr. Nilüfer Gürsoy, 12 Eylül Darbesi’nden önce aktif siyaseti bıraktı. Nilüfer Gürsoy, 2015 yılında aralarında babasının kitaplarının da olduğu 20 bin kitaplık koleksiyonunu ve bin eserlik Klasik Batı Müziği koleksiyonunu Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi’ne bağışlamıştı. Gürsoy’un cenazesi yarın Ankara’da TBMM önünden hareketle Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedilecek.

 

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#Almanya#Dr. Nilüfer Gürsoy#AVRUPADAN HABERLER

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