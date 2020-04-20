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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 20.04.2020 - 11:38,Son Güncelleme:

Çekya yıl boyunca sınırlarını kapatmak istiyor

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Çekya yıl boyunca sınırlarını kapatmak istiyor
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Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, yeni bir enfeksiyon dalgasına sebebiyet vermemek için yurt dışı gezilerine sınırlarını yıl boyunca kapatmayı istedi.

PAZAR günü bir radyoya konuşan Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Çekya vatandaşlarına bu yaz kornovirüs pandemisi nedeniyle, kendi ülkelerinin güzelliklerini keşfetmelerini önerdi. Devlet Başkanı “Salgının henüz bitmediği ülkelere seyahat eden yolcular tarafından yeni bir enfeksiyon dalgasına sebebiyet verilmemesi gerektiğini” savundu. Seyahat acenteleri ve diğer turizm şirketleri daha önce özellikle, Çekler arasında popüler olan ve çok az koronavirüs enfeksiyonu olan Slovakya ve Hırvatistan tatil yerlerine en azından gezilere izin verilmesini istemişti.

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