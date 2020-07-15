Çekya sınırında 31 kaçak göçmen yakalandı

TÜRK plakası taşıdığı iddia edilen TIR’ın kavun yüklü olduğu bildirildi. Yakalananların 18 ila 47 yaşları arasındaki göçmenlerin Suriye, Irak ve İran asıllı oldukları duyuruldu. 57 yaşındaki Türk şoförün tutuklandığı ve yargıç önüne çıkarılacağı açıklandı. Operasyonun sorumlusu Berggiesshübel bölgesinden Federal Polis Müfettişi Martin Ebermann, “Kamyon tamamen kavun kutuları ile doluydu. Tamamı erkek olan göçmenler sadece kutuların üzerinde uzanabiliyorlardı. Kamyonun tavanıyla uzandıkları yer arasında sadece bir metrelik boşluk vardı” dedi. Eberman, göçmenlerin kamyonda ne kadar süre kaldıkları, nereye gittikleri ve son adresin neresi olduğunun soruşturma konusu olduğunu ifade ederek, “Mevcut hijyen düzenlemeleri ve koronavirüs salgını nedeniyle prosedür şu anda çok daha uzun sürecek” açıklamasını yaptı.

Son birkaç yıl içinde Avrupa Birliği’ne girmeye çalışırken kamyonların içinde onlarca göçmen hayatını kaybetti. 2015 yılında Avusturya’da bir kamyonun içinde 71 göçmen öldü. Son olarak 2019’da İngiltere’de bir kamyonun içinde 39 Vietnamlı göçmen hayatını kaybetti.