‘Çek elini dönerden ALDI’

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ALMANYA’nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı 125 nüfuslu Heilbronn kentinde Belediye Meclisi’ne ilginç bir öneri sunuldu. “Sağınıza bakıyorsunuz dönerci, solunuza bakıyorsunuz dönerci. İki bina ileri gidiyorsunuz yine dönerci” diyen CDU’lu Heilbronn Belediye Meclisi Üyesi Christoph Trossbach, kent merkezindeki döner büfeleri, berber dükkânları ve güzellik salonları ile cep telefonu satan dükkânlara kota getirilmesini önerdi. CDU’lu üyelerin bu konuyla ilgili olarak bir önerge sunduğunu ve yaz tatilinden sonra Heilbronn Belediye Meclisi’nde bunun görüşüleceğini söyledi. Hem Trossbach’ın bu önerisi hem de en büyük süpermarket zincirlerinden ALDI Süd’ün, Almanya’nın bazı bölgelerinde kamyonetlerle sokaklarda döner satmaya başlaması Türk dönercileri kızdırdı.

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Şirin Öztopal

‘ÜST SINIR DA NEYMİŞ’

Heilbronn’da yıllardır döner büfesi işleten Şirin Öztopal, “Ben 20 yıldan fazla döner sektöründe çalışıyorum ve 7 yıldır Sontheim Pizza Kebap Haus’un sahibi olarak döner sektöründe hizmet veriyorum. Alman toplumu dönerciliği basit bir işletmecilik olarak görüyor. Çalışma saatlerimiz çok uzun, yıllık iznimiz yok. Ama kaliteden ödün vermeden işimizi en iyi şekilde yapıyoruz. Almanya gibi özgürlükçü bir ülkede üst sınır da neymiş” diyerek rahatsızlığını dile getirdi. Öztopal ayrıca ALDI Süd’ün üzerlerinde “Herkes için döner” (Döner für alle) yazılı kamyonetlerle bazı bölgelerde sokakta döner satmaya başlamasını da eleştirdi. Öztopal, “ALDI’nin almış olduğu kararı kınıyor ve bu sektördeki kararlarından vazgeçmesini istiyorum. Döner bizim işimiz. Yapacakları dönerle ne kadar başarı sağlayacaklarını, döner severlerin ALDI dönerini reddetmesiyle göreceğiz. Ben şahsen ALDI’nin elini dönerden çekmesini, kendi işlerini yapmasını diliyorum” dedi.

Şehmuz Reyhan

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‘BELEDİYE ÖNLEM ALMALI’

Kentteki diğer Pizza Kebap Evi’nin sahibi Şehmuz Reyhan da ALDI’nin girişimine tepki gösterirken, kent merkezlerinde belediyenin işletme sayısını azaltabileceğini söyledi. Şehmuz “ALDI süpermarketlerinin tutumunu, döner işletmecilerine yapılabilecek haksız ve kabul edilemez, ahlaki olmayan bir rekabet olarak görüyorum. Bizim 1.5 kilometre uzunluğundaki caddemizde yaklaşık 25 dönerci var. Bu sayısal olarak çok fazla. Belediye ileriye dönük olarak önlemleri şimdiden almalı. Yakın mesafelere aynı alanda hizmet verecek yeni işletmeler açılmasına izin verilmemeli” dedi.

İsmail Akyamaç

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Türk dönerci İsmail Akyamaç da “Türk döneri mi, Alman döneri mi” tartışmalarını saçma bulduğunu söyledi. Dönerin Türklere ait olduğunun altını çizen Aykamaç, ALDI Süd’ün döner satmaya başlamasını “Hem dönere hem de dönercilere haksızlık” olarak değerlendirdi ve “ALDI kendi işine baksın” dedi.