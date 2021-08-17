Cehennem Vadisi’nde ölüm kalım savaşı!

DÜN öğleden sonra meydana gelen olayda sele kapılan 2 kişi tüm aramalara rağmen bulunamadı. Gece geç saate kadar süren arama faaliyetleri sonuç vermeyince, hava şartlarını zorlaşması üzerine ara verildi. Polisten verilen bilgiye göre sabahın erken saatlerinde arama faaliyetlerine tekrar başlandı, ancak sele kapılan şahısları canlı bulmanın ümitsiz oduğu belirtildi. Bölgede etkili olan aşırı yağışlar sonucu oluşan taşkınların ayrıca maddi hasara neden olduğu bildirildi.

YÜZBİNLERCE KİŞİ ZİYARET EDİYOR

160 kişiden oluşan kurtarma ekibinin bölgedeki arama faaliyetlerine havadan ve karadan devam ettiği duyuruldu. Almanya’nın en yüksek dağı olan 2 bin 962 metrelik Zugspitze Dağı’nın eteklerindeki içinde irili ufaklı çok sayıda şelale bulunan Höllentalklamm (Cehennem Vadisi) isimli kanyonu her yıl yüzbinlerce gezgin ziyaret ediyor.