CDU’ya siber saldırı!

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ALMANYA’da ana muhalefetin büyük kanadı Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’ne (CDU) siber saldırıda bulunuldu. CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann, partinin genel merkezi Konrad Adenauer Evi’ndeki internet ağına büyük çapta siber saldırıda bulunulduğunu açıkladı. Hangi verilerin siber saldırıdan etkilendiği konusunda belirsizlik devam ederken, her ihtimale karşı önlem nedeniyle IT altyapısının devre dışı bırakıldığı belirtildi. Ancak ‘cdu.de’ internet sayfasının devrede olduğu görüldü.

MERZ’LE İRTİBATA GEÇTİ

CDU’ya girişilen siber saldırı üzerine Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasa Koruma Teşkilatı devreye girdi. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, olayı çok ciddiye aldıklarını ve ilgili birimlerin çalışmalarını yoğun bir biçimde sürdürdüklerini açıkladı. Aynı zamanda Bakan Faeser’in CDU Genel Başkanı Friedrich Merz’le de irtibata geçtiği belirtilirken, Federal Anayasa Koruma Teşkilatı’nın yanı sıra Federal Güvenlik ve Enformasyon Tekniği Dairesi’nin de çalışmalara katıldığına dikkat çekildi. Öte yandan Federal Anayasa Koruma Teşkilatı’nın 9 Haziran’da Almanya’da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi tüm partileri uyardığı açıklandı.