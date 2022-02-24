CDU’nun tutumu ikiyüzlü

Haberin Devamı

KRV Başbakanı Hendrik Wüst, Almanya ile Türkiye arasında imzalanan iş gücü anlaşmasının 60’ıncı yıl dönümü dolayısıyla geçen hafta cuma günü Düsseldorf’ta düzenlenen bir etkinlikte göçmen kökenlilerle bir araya gelmişti. SPD’li eyalet milletvekili İbrahim Yetim, bu etkinliğe gönderme yaparak, “Kuzey Ren Vestfalya’nın mevcut başbakanı ve CDU NRW başkanı, cuma günü düzenlenen etkinlikte Türkiye kökenli göçmenleri övgü/şükran dolu sözlerle ağırlayıp ağızlarına bir parmak bal çalarken, aynı başbakan ve parti başkanı akabinde cumartesi günü, sadece bir Türkiye kökenli adayın, (o da hiç şansı olmayan 82. sırada) eyalet milletvekili adayları listesini onaylamıştır” sözleriyle CDU’nun KRV’deki göçmen kökenlilere samimi davranmadığını ifade etti. Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede CDU’ya yoğun eleştiriler yönelten Yetim, şunları söyledi:

Haberin Devamı

‘TAM BİR BAŞARISIZLIK ÖRNEĞİ’

“Göçmenlerin topluma ve siyasete eşit katılımı ve temsiliyle ciddi olarak ilgilenen herkes, parlamentoda göçmen kökenlilerin de yer alabilmeleri için mücadele eder. Ancak CDU KRV bu konuda tam bir başarısızlık örneğidir. SPD, göçmen kökenli ve özellikle de Türkiye kökenli pek çok adayı seçilebilecek yerlerden aday gösterdi. Aralarında bazıları birkaç kez de seçim kazandı. SPD olarak bizim için çeşitlilik ve Alman kökenli olmayanların toplumsal katılımı yüzeysel bir söylem değil, günlük yaşamın bir parçasıdır. Biz yıllardır daha fazla göçmen kökenliyi, Türkiye kökenliyi, bakanlıklara, resmi dairelere aldırmak için çalışıyoruz. Zamanında misafir işçi olarak adlandırılanlar ve onların çocukları, torunları, çoktan toplumumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu insanların ihtiyacı olan şey, mevcut başbakanın sabun köpüğü gibi sözleri değil, takdir ve tanınma kabullenilmedir. Bir gün önce göçmen kökenlileri, ağırlayıp teşekkür edeceksin, ama ertesi gün parlamentoya göndermek için kimseye listende şans tanımayacaksın. Bu ikiyüzlü bir tutumdur.”

‘ÇİFTE VATANDAŞLIKTA DA DÜRÜST DEĞİLLER’

Çifte vatandaşlık konusunda da CDU’nun dürüst olmadığını, çifte vatandaşlığa engel olmak için kampanyalar yaptıklarını hatırlatan İbrahim Yetim, şöyle devam etti: “CDU çifte vatandaşlık konusunda da gerçek yüzünü göstermiyor. Gerçekten takdir etmek, minnettarlığını göstermek isteyenler, Türkiye kökenli insanları kandırmamalıdır. CDU çifte vatandaşlığa karşıdır. Türkiye kökenlilerin iki ülke için de atan bir kalbi olduğunun farkında değiller. Seçim arifesinden bu yapılanın dürüst siyasetle hiçbir ilgisi yoktur ve son derece utanç vericidir. CDU, yaklaşan eyalet seçimleri için oy avcılığına çıkmış, ama dürüst değiller. Sadece yaldızlı sözlerle bölme ve dışlama siyasetlerini perdelemek istiyorlar. Biz buna kesinlikle karşı çıkacağız, bizi kandıramazlar.”