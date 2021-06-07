CDU’lu vekil: ‘Yahudi düşmanlığı yapanlar...’

Middelberg, Neue Osnabrücker Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, Yahudi karşıtı eylemlerde bulunmuş kişilerin vatandaşlığa alınmamasının açıkça belirtilmesi gerektiğini kaydetti. Vatandaşlık Yasası’nda bu yönde değişiklik yapılmasını isteyen Middelberg, “Kamuoyunda Yahudilere karşı kışkırtmalarda bulunan, İsrail devletini sorgulayan veya İsrail bayrağını yakan kişiler Alman vatandaşı olmamalı” ifadesini kullandı. Middelberg, yasada ayrıca, Alman vatandaşlığına geçenlerin kabul etmesi gereken ‘sadakat beyanında’, Yahudi düşmanlığı eylemlerin Anayasa’daki insan onurunun güvenceye alınmasıyla bağdaşmadığına dikkat çekilmesi gerektiğini belirtti. Middelberg, hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti’yi de bu teklife Federal Meclis’te destek vermeye çağırdı.