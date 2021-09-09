CDU’lu Prien TV’de pot kırınca olanlar oldu...

BAŞBAKAN adayı Armin Laschet’in ekibinde eğitim uzmanı olarak yer alan Karin Prien, ZDF’te yayınlanan Markus Lanz’ın sunduğu siyasi talk show’a katıldı. Sunucu Markus Lanz, Karin Prien’e, Thüringen eyaletinde CDU’dan direk aday gösterilen eski istihbarat başkanı Hans Georg Maassen’e oy verir miydiniz diye sordu. Maassen, özellikle göçmenlere ve sol görüşlülere karşı çok sert söylemleriyle biliniyor.

‘SPD’Yİ DESTEKLİYOR’ DİYE YORUMLANDI

Karin Prien ise, “Maassen’in CDU’da ne işi var? Şöyle diyelim: Rekabetçi sporculardan her zaman etkilenmişimdir” diye yanıtladı. Ancak Karin Prien’in bu cevabı, Maassen’in karşısında bu seçim bölgesinde SPD’den aday gösterilen ve eski sporcu olan Frank Ullrich’i destekleyeceği şeklinde yorumlandı. Karin Prien, televizyondaki bu sözleriyle ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

‘BÜYÜK ZARAR VERDİ’

Hans Georg Maassen ise Karın Prien’in açıklamalarının şok etkisi yarattığını belirterek, “Armin Laschet’in ekibinin bir üyesi olarak, şu anda çok zor durumda olan seçim kampanyamıza büyük zarar verdi” dedi. Maassen, Armin Laschet’in Karın Prien’i ekibinden derhal çıkarması gerektiğini ifade etti.