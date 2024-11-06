CDU’lu Kretschmer ile AfD’li Urban görüştü

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GÖRÜŞMENİN, Dresden’deki Saksonya Eyalet Meclisi’nde Kretschmer’in ofisinde yapıldığı bildirildi. Kretschmer ve Urban’ın çevresinden alınan bilgilere göre, görüşme talebi Urban’dan geldi ve ilk olarak 1 Eylül’deki seçim akşamında dile getirilmişti. Kretschmer’in sözcüsü Bild gazetesine görüşmeyi doğrulayarak, “Başbakan, görev ve parlamentoya saygı gereği tüm milletvekilleri ve grup başkanları ile görüşmeler yapmaktadır” açıklamasını yaptı. SPD ve BSW partilerinin de görüşme öncesinde bilgilendirildiği söylendi. AfD kaynaklarından yapılan açıklamada, görüşmede Saksonya’daki yerel siyasi konuların ele alındığı ve içeriğin gizli tutulduğu belirtildi. Görüşmenin özellikle dikkat çekici olduğu ifade edilirken, Kretschmer’in seçim sürecinde AfD ile herhangi bir iş birliği veya görüşme yapmayı tamamen reddettiği biliniyor. Kretschmer o dönemde, “Bu gerçekten tehlikeli bir grup ve onlara sorumluluk vermemeliyiz” açıklamasını yapmıştı.

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‘DEMOKRASİ, AŞIRILARA NET SINIRLAR KOYMAYI GEREKTİRİR’

SPD Genel Sekreteri Matthias Miersch, Kretschmer’in AfD ile görüşmesini tehlikeli bulduğunu belirterek CDU lideri Friedrich Merz’e, AfD ile herhangi bir iş birliği içinde olmaması çağrısında bulundu. Miersch, CDU’nun “AfD’ye karşı duvarı”nın korunması gerektiğini vurgularken, “Her türlü yakınlaşma demokratik değerlerimize zarar verir. Demokrasi, aşırılık yanlılarına karşı net sınırlar koymayı gerektirir, kapalı kapılar ardında görüşmeler yapılmasını değil” dedi. AfD’nin Federal Sözcüsü Tino Chrupalla ise, “Bu görüşme, vatandaşların seçim sonuçları doğrultusunda beklediği gerçek demokrasidir. Saksonya’nın geleceği için yapıldı, partiler arası oyunlar için değil” ifadelerini kullandı.

CDU, SPD, BSW GÖRÜŞMELERİ KARMAŞIK

Öte yandan CDU, SPD ve BSW arasında devam eden koalisyon görüşmelerinin karmaşık bir hal aldığı belirtildi. Özellikle BSW’nin ABD orta menzilli füzelerinin Almanya’da konuşlandırılmasına karşı çıkması ve Ukrayna’ya silah gönderilmemesine yönelik talepleri, CDU ve SPD’nin kırmızı çizgileri olarak görülüyor. Koalisyon görüşmelerinin bu noktada çıkmaza girmesiyle, Kretschmer’in AfD ile yaptığı görüşmenin, BSW üzerindeki anlaşma baskısını artırmak amacı taşıdığı düşünülüyor.