CDU’lu kadınlar Merz’e sırtını döndü

ALMANYA’da koalisyonun büyük ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi 15-16 Ocak tarihilerinde dijital ortamda genel kurulunu toplayacak ve genel başkanını seçecek. Yeni CDU lideri için mektupla oy da kullanılacak. Seçim sonuçları ise 22 Ocak’ta açıklanacak. Genel başkanlık için üç aday ortaya çıktı. Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet, Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen ve Friedrich Merz, Annegret Kramp Karrenbauer’den boşalacak genel başkanlık koltuğuna oturmak için yarışıyor. Partinin kadın örgütü genel kurula günler kala yaptığı toplantıda Laschet ve Röttfgen’e destek vermeyi kararlaştırdı. CDU’lu kadınlar böylece Merz’e sırtını dönmüş oldu. Laschet ve Röttgen, Angela Merkel’in politikalarını sürdüreceklerinin mesajını verirken, Merz ise Merkel politikalarını eleştiren bir isim. Merz’in kadın kotasına karşı çıkması da kadınların desteğini alamamasında etkili olduğu düşünülüyor. CDU Kadınlar Birliği Başkanı Annette Widmann Mauz, Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, “Bizim güçlü bir birlikteliğe ihtiyacımız var. CDU toplumun ortasına hitap eden güçlü parti olarak kalmalı. Bu nedenle CDU’lu kadınlar açık olarak Armin Laschet ya da Norbert Röttgen’i parti genel başkanı olarak görmek istiyor. İki aday da politik tecrübeleriyle, modern siyasi tarzlarıyla ve geleceği görme yetenekleriyle CDU’yu geleceğe taşıyacaklardır” dedi. THÜRİNGEN SEÇİMLERİ ETKİLİ OLDU

CDU’da genel başkanlık arayışı geçen yıl şubat ayında Annegret Kramp Karrenbauer’in genel başkanlığı bırakacağını açıklamasıyla başladı. Geçen yıl şubat ayında Thüringen eyalet başbakanlığı seçimi sırasında CDU’lu milletvekillerinin eyalet meclisinde aşırı sağcı AfD’yle ortak hareket edip FDP adayına oy vermesi, ülkede büyük biyasi krize yol açtı. Artan eleştiriler üzerine CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer istifa kararı aldı. Kramp Karrenbauer, yapılacak ilk genel kurulda parti genel başkan adayı ve 2021 yılında da yapılacak federal seçimlerde başbakan adayı olmayacağını açıkladı. Olağanüstü genel kurul kararı alan CDU, 26 Nisan’da yeni genel başkanını seçecekti. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle genel kurul önce aralık ayına sonra da ocak ayının ortasına ertelendi.