CDU’lu Connemann: ‘Emeklilik sisteminde...’

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NİTELİKLİ işçi açığını kapatmak isteyen Almanya, vatandaşlık yasasında yaptığı değişiklikle üçüncü ülkelere gözünü dikti. Ancak en büyük sorunlardan biri Almanya’nın kalifiye göçmenler için cazibesini yitirmiş olması. Hal böyle olunca da emeklilik yaşının yükseltilmesi ve insanların tecrübelerinden faydalanılması akla gelen ilk yöntem oluyor. CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, emeklilik yaşının günümüzdeki ortalama yaşam süresi göz önünde bulundurularak ayarlanmasından yana olduklarını açıkladı. CDU Orta Ölçekli İşletmeler ve Ekonomi Birliği Başkanı olan Federal Meclis milletvekili Gitta Connemann, “Emeklilik sisteminin korunması için iktidara geldiğimizde köklü bir reform için gereken değişiklikleri yapacağız” derken, emeklilik yaşının yükseltilmesinin de bu reformda yer alacağını söyledi. Merz’e tam destek veren Connemann, “Hükümet programında emeklilik yaşının ortalama yaşam süresine göre belirlenmesi kesinlikle yer alacak” dedi. Ayrıca CDU’nun 63 yaşında erken emekliliğe son vereceğini de söyledi. Connemann, emekli aylığı giderlerinin Emeklilik Sigortası Primi’nin yanı sıra Norveç modelinde olduğu gibi hisse senedi alımı yoluyla finanse edilmesi planlarına da karşı olduklarını açıkladı: “Norveç yıllardır petrol gelirlerinin önemli bir bölümünü bu alana aktarıyor. Bizim birkaç yılda bu hedefe ulaşmamız hayal olur.”

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SCHOLZ KARŞI ÇIKIYOR

Almanya’da 2012 yılında CDU/CSU koalisyonu tarafından alınan karar ışığında geçerli yasalara göre kademeli olarak emeklilik yaşı 2031 yılına kadar 65’ten ten 67’ye yükseltildi. CDU’nun emeklilik yaşının daha da artırılması planlarına, Şansölye Olaf Scholz kesinlikle karşı olduklarını yineledi. Hükümet ortakları Yeşiller ile FDP de en az 45 yıl çalışanların ücret kaybı olmadan, daha az çalışanların da yıl başına göre kesintiyle 63 yaşında erken emekli olmalarına imkân kılan yasal düzenlemelerin iptal edilmesini istiyor. “O kadar uzun süre çalışan insanların huzur içinde geçirecekleri emeklilikleri tartışılmamalı” diyen Scholz, partisinin bu alanlarda değişiklikten yana olmadığını vurguladı.