KARARIN ardından düzenlenen basın toplantısında, sürdürülecek seçim kampanyasında hedefin Almanya’yı ileri götürecek yeni politikalar olduğunun altı çizilirken, özellikle muhafazakâr kanada yüklenileceği sinyalleri geldi. Wissler, “Biz CDU’lu başbakan istemiyoruz” dedi. İki lider de pandemi dönemi sona erdikten sonra Almanya’yı yeniden düzlüğe çıkaracak politikalar üretmek istediklerini vurguladı. Dietmar Bartsch, “Almanya bu on yılın sonunda hâlâ bir sosyal devlet olarak kalacak mı? Şu andaki hükümetin yanlış politikaları yüzünden çalışan kesimin geliri azaldı. Biz, Sol Parti olarak gerçek hizmet veren insanların avukatı olacağız” dedi.

‘BİZ HİSSİNE İHTİYACIMIZ VAR’

“Birlikte ülkeyi daha adil yapacağız” sloganının da yer verileceği afişlerle sürdürülecek seçim kampanyasında, Sol Parti’nin özellikle iklim değişiminin ekonomiye vereceği zararları, asgari ücretin artırılmasını, devletin modernleştirilmesini, sağlık sisteminin geliştirilmesini, emeklilik alanında reformu, çocuk fakirliğine karşı mücadeleyi, zenginlerden daha fazla vergi alınmasını gündeme getireceği belirtildi. Sol Parti’nin seçim kampanyası liderleri “Bizim yeni bir ‘biz’ hissine ihtiyacımız var” diyerek, toplumsal dayanışmanın artırılması ve toplumsal barışın korunması için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Öte yandan Sol Parti’nin Alman askerlerin yurt dışında görev almalarına kesinlikle karşı olduğu ve silah satışının durdurulması talebinde ısrar edeceği de açıklandı.