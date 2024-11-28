CDU yine dönercilere üst sınır istedi

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CDU Wesel Teşkilatı’nda görevli yerel siyasetçi Jürgen Linz, şehir merkezindeki döner büfesi, kuaför ve güzellik salonu sayısının artmasının, bölgenin cazibesini azalttığını söyledi. ARD’ye konuşan Linz, “Artık spor mağazası ya da çikolata dükkânı bulamıyoruz. Çay satan dükkânlar da yok oldu. İnsanlar bunu gerçekten özlüyor” dedi. Ancak CDU, bu girişime dönere ‘üst sınır kotası’ demekten kaçınıyor. Bunun yerine, ticari alan sahipleriyle görüşerek dükkânlarını bu tür işletmelere kiralamamaları yönünde ikna etmeyi planlıyor.

Benzer bir talep, Baden-Württemberg eyaletindeki Heilbronn’da da dile getirildi. CDU’lu siyasetçi ve aynı zamanda bir gastronom olan Thomas Aurich, şehirdeki döner büfesi, kuaför ve güzellik salonu yoğunluğunu ‘vahşi bir büyüme’ olarak tanımladı. Aurich, “Beş tane dönerci yan yana olmak zorunda değil” diyerek şehir merkezinin cazibesinin ve yatırımcıların ilgisinin azalmasından endişe ettiğini söyledi. Heilbronn’da şu anda 20 döner büfesi, 18 kuaför ve 16 güzellik salonu bulunuyor. Bazı işletme sahipleri bile rekabetin artması ve müşteri kaybı endişesiyle kota fikrini desteklediklerini açıkladı.