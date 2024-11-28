CDU yine dönercilere üst sınır istedi

BERLİN / Fotoğraflar: dpa, Pixabay
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 11:07
Almanya’nın Heilbronn Belediyesi’nden sonra şimdi de Wesel şehrindeki CDU’lu siyasetçiler de döner büfeleri, kuaförler ve güzellik salonlarına sınırlama getirilmesini istedi, kentte büyük bir tartışma başladı.
CDU Wesel Teşkilatı’nda görevli yerel siyasetçi Jürgen Linz, şehir merkezindeki döner büfesi, kuaför ve güzellik salonu sayısının artmasının, bölgenin cazibesini azalttığını söyledi. ARD’ye konuşan Linz, “Artık spor mağazası ya da çikolata dükkânı bulamıyoruz. Çay satan dükkânlar da yok oldu. İnsanlar bunu gerçekten özlüyor” dedi. Ancak CDU, bu girişime dönere ‘üst sınır kotası’ demekten kaçınıyor. Bunun yerine, ticari alan sahipleriyle görüşerek dükkânlarını bu tür işletmelere kiralamamaları yönünde ikna etmeyi planlıyor.
Benzer bir talep, Baden-Württemberg eyaletindeki Heilbronn’da da dile getirildi. CDU’lu siyasetçi ve aynı zamanda bir gastronom olan Thomas Aurich, şehirdeki döner büfesi, kuaför ve güzellik salonu yoğunluğunu ‘vahşi bir büyüme’ olarak tanımladı. Aurich, “Beş tane dönerci yan yana olmak zorunda değil” diyerek şehir merkezinin cazibesinin ve yatırımcıların ilgisinin azalmasından endişe ettiğini söyledi. Heilbronn’da şu anda 20 döner büfesi, 18 kuaför ve 16 güzellik salonu bulunuyor. Bazı işletme sahipleri bile rekabetin artması ve müşteri kaybı endişesiyle kota fikrini desteklediklerini açıkladı.
GÖÇMEN NÜFUS VE DÖNER BÜFELERİ
Baden-Württemberg Otel ve Restoranlar Derneği (DEHOGA
) ise şehir merkezindeki sorunun asıl kaynağının döner büfeleri olmadığını açıkladı. Dernek, bu durumun göçmen nüfus yoğunluğunun bir sonucu olduğunu ifade etti. Heilbronn nüfusunun yüzde 50’si göçmen kökenli.
DEHOGA’nın açıklamasına göre, klasik restoran işletmeciliği giderek daha az kâr getiriyor ve işletmeciler için cazibesini yitiriyor. Açıklamada, “Yıllardır sürdürülen politikalar, geleneksel restoranları ve yerinde servis yapan lokantaları zor duruma düşürüyor” denildi.
Heilbronn Belediye Başkanı Harry Mergel (Yeşiller), CDU’nun önerisine karşı çıkarak, bu tür sınırlamaların hukuki olmadığını belirten bir rapora atıfta bulundu. Ancak şehirdeki bir vatandaş inisiyatifi tarafından hazırlatılan başka bir rapor, belirli işletmelere kota koymanın mevcut düzenlemelerle uyumlu olabileceğini öne sürdü.