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CDU’dan isyan sesleri

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#ALMANYA#CDU#AVRUPADAN HABERLER
CDU’dan isyan sesleri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2024 12:46

Almanya’da Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in onaylaması üzerine genel seçimlerin 28 Eylül 2025 tarihinde yapılması kesinleşirken, iktidara talip olan ana muhalefet CDU/CSU’da başbakan adayının saptanması tartışmaları da alevlendi.

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MUHAFAZAKÂR kanadın başbakan adayı olacağını aylar öncesinden ilan eden CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, bu konuda kesin kararı olası aday CSU lideri ve Bavyera Başbakanı Markus Söder’le birlikte saptayacaklarını açıklarken, kendi partisinden isyan sesleri yükselmeye başladı. Berlin Başbakanı Kai Wegner (CDU), kendisi ve diğer CDU’lu eyalet başbakanları ile her iki partinin de Merkez Karar Yürütme Kurulu üyelerinin bu kararın verilmesine dahil edilmesini istedi. Wegner, ‘Rheinische Post’ gazetesinde verdiği demeçte, “Birlik Partileri’nin başbakan adayını biz CDU ve CSU’nun da ilgili birimlerinin katılımıyla bu yıl içinde belirleyeceğiz. Başbakan adayının saptanmasında sağduyulu davranıp birliktelik ve dayanışma sergilemeliyiz” dedi. Wegner ayrıca “Frierich Merz iyi bir başbakan adayı mı?” sorusuna da “Friedrich Merz, çok güçlü bir Genel Başkan’dır. Ayrıca CDU/CSU Federal Meclis Grubu Başkanı olarak partilileri bütünleştirmiştir” diyerek Merz’in başbakan adaylığına tam destek mesajı da verdi.

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#ALMANYA#CDU#AVRUPADAN HABERLER

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