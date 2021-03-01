CDU’dan Berlin Türk Cemaati’ne ziyaret

CDU’nun Berlin Eyalet Başbakanı adayı ve Berlin Teşkilat Başkanı Kai Wegner, Berlin Türk Cemaati’ni ziyaret etti. Wegner, Başkan Selçuk Demirci ve dernek yönetim kurulu üyeleriyle yaklaşık bir saat görüştü. Irkçılıkla mücadele, çift dilde eğitim gibi alanlarda taleplerini dile getiren Selçuk Demirci, Berlin’de yaşayan başta Türkler olmak üzere göçmen kökenlilerin özellikle konut arama ve iş piyasasında ayrımcılıkla karşılaştıklarını söyledi. Demirci, göçmenlerin özellikle kamu kurumlarında çalışmasının teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.