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HABERLERAvrupa Haberleri

CDU’dan barış sinyalleri

#Friedrich Merz#Ralph Brinkhaus#AVRUPADAN HABERLER
CDU’dan barış sinyalleri

CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanı Ralph Brinkhaus, yerini CDU Genel Başkanı seçilen Friedrich Merz’e bırakma kararı aldı.

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Almanya’da 26 Eylül 2021’de yapılan genel seçimlerde tarihi bir yenilgiye uğrayan Hıristiyan Demokrat/Hristiyan Sosyal Birlik Partileri’nden (CDU/CSU) ‘barış sinyalleri’ yükselmeye başladı. Daha birkaç gün öncesine kadar nisan ayında sona erecek olan görev süresinden sonra da yeniden CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanlığı’na aday olacağını yineleyen Ralph Brinkhaus, parti içinde sürtüşmeler yaşanmasına meydan vermemek için koltuğunu CDU Genel Başkanı seçilen Friedrich Merz’e bırakmaya hazır olduğunu açıkladı.

CDU’dan barış sinyalleri

Ralph Brinkhaus

Brinkhaus, CDU ve CSU’lu milletvekillerine gönderdiği mektubunda, önümüzdeki aylarda Schleswig-Holstein, Saarland ve Kuzey aRen Vestfalya’da (KRV) yapılacak eyalet parlamentosu seçimleri öncesi muhafazakâr kanadın sürtüşmeye değil, dayanışmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı. Bu nedenle de CDU’nun yeni lideri Friedrich Merz’in CDU/CSU Meclis Grup Başkanlığı’nı da üstlenmesinin yolunu açmak için adaylıktan feragat edeceğini açıkladı. Ralph Brinkhaus, aynı zamanda nisan ayı sonunu beklemeden 15 Şubat’ta yapılacak oturumda CDU/CDU Meclis Grup Başkanı’nın seçilmesini de önerdi.

CDU’dan barış sinyalleri

Friedrich Merz

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SAYGI DUYUYORUZ
CDU’nun ‘geçici’ Genel Sekreteri Paul Ziemiak, Ralph Brinkhaus’un bu davranışının takdire şayan olduğunu vurguladı. Zor bir dönemde görev yapan Brinkhaus’a partisi adına teşekkür eden Ziemiak, kararı için de “Saygı duyuyoruz” açıklamasında bulundu. CSU Meclis Grup Başkanı Alexander Dobrindt de “Ralph Brinkhaus, partinin ve meclis grubunun hizmetinde olduğunu ortaya koyan saygı duyulacak bir karar vermiştir” dedi. CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanı olmak isteyip istemediği yönündeki soruları hep “Şu anda gündemde değil, bunu zamanı gelince konuşuruz” diyerek geçiştiren Friedrich Merz de Ralph Brinkhaus’a adaylıktan feragat etmesinden dolayı teşekkür etti. Ralph Brinkhaus’un tecrübelerinden hem parti içinde hem de meclis grubunda yararlanacaklarını açıkladı.

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