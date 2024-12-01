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CDU’da video kazası

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#CDU#AVRUPADAN HABERLER
CDU’da video kazası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 11:37

Almanya’da iktidarı devralmaya hazırlanan CDU’nun seçim kampanyası için hazırladığı videoda yanlışlıkla Almanya yerine Danimarka’dan görüntülere yer verildi.

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CDU’nun sosyal medyada paylaştığı ‘Almanya’yı yeniden ileri taşıma’ adlı videoda, “Gurur duyduğumuz ülkeden görüntüler” denildiği halde, yanlışlıkla Danimarka’nın göl kenarındaki bir bölgesinden görüntülere yer verildi. Genel Başkan Friedrich Merz ve Genel Sekreter Carsten Linnemann’ın görüntülerinin yer aldığı, istikrardan bahsedilen ve uluslararası bir ajans tarafından hazırlandığı ortaya çıkan videoda böyle bir yanlışlık yapılması sosyal medyada olduğu gibi Alman medyası tarafından da eleştirildi.

CDU’da video kazası

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#Almanya#CDU#AVRUPADAN HABERLER

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