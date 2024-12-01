CDU’da video kazası

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CDU’nun sosyal medyada paylaştığı ‘Almanya’yı yeniden ileri taşıma’ adlı videoda, “Gurur duyduğumuz ülkeden görüntüler” denildiği halde, yanlışlıkla Danimarka’nın göl kenarındaki bir bölgesinden görüntülere yer verildi. Genel Başkan Friedrich Merz ve Genel Sekreter Carsten Linnemann’ın görüntülerinin yer aldığı, istikrardan bahsedilen ve uluslararası bir ajans tarafından hazırlandığı ortaya çıkan videoda böyle bir yanlışlık yapılması sosyal medyada olduğu gibi Alman medyası tarafından da eleştirildi.