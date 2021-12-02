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CDU’da liderlik yarışı hızlandı

#Almanya#CDU#AVRUPADAN HABERLER
CDU’da liderlik yarışı hızlandı

Almanya’da 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerde tarihi bir yenilgiye uğrayan Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’nde (CDU) liderlik yarışı hızlandı. Seçimlerden sonra baskıların artması üzerine görevi bırakacağını ilan etmek zorunda kalan CDU Genel Başkanı Armin Laschet’ten görevi devralmaya hazırlanan adaylar Friedrich Merz, Norbert Röttgen ve Helge Braun, dijital ortamda parti üyeleriyle buluşup hem soruları yanıtladılar hem de hedeflerini anlattılar.

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2018’de Annegret Kramp-Karrenbauer, bu yıl ocak ayında da Armin Laschet karşısında tutunamayan ve 3’ünü kez CDU liderliğine soyunan Friedrich Merz ile ikinci kez aday olan Norbert Röttgen arasında zaman zaman ciddi görüş ayrılığı yaşandığı görüldü. Norbert Röttgen, özellikle eğitim alanında federal düzeyde bir uygulamanın devreye sokulmasını savunurken, Friedrich Merz, bunu hayata geçirmenin kolay olmayacağına dikkat çekti. Böyle bir uygulama için Anayasa’da değişiklik gerektiğini hatırlatan Merz, “Böyle bir değişiklik için de 2/3 çoğunluğun onayına ihtiyaç var. Ayrıca Eyaletler Meclisi’nin de onay vermesi gerekir. Bu da hiç de kolay değil” dedi.

CDU’da liderlik yarışı hızlandı

GÖÇMEN KÖKENLİLERİ AKTİF ROL
İlk kez CDU Genel Başkan adayı olan Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun, hem partinin yeniden güçlendirilmesi hem de yeniden iktidara gelinebilmesi için toplumun her kesimiyle kucaklaşmanın zamanı olduğunu savundu. Kazanması halinde Türkiye kökenli Serap Güler’i CDU Genel Sekreteri adayı göstereceğini geçtiğimiz günlerde ilan eden Helge Braun, göçmen kökenlilerin de aktif olarak kendi yanlarında yer almalarına önem vereceklerini de dile getirdi.

CDU’da liderlik yarışı hızlandı

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AfD İLE İŞBİRLİĞİ YOK
Her üç aday da aralarında aşırı sağcıların da bulunduğu sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ile kesinlikle işbirliği yapmayacaklarını vurguladılar. Bu alanda mücadeleyi sürdürüleceklerinin altını çizerken, Almanya’da Barış içinde birlikte yaşamın dinamitlenmesine kesinlikle izin vermeyeceklerini de dile getirdiler. Friedrich Merz, ekibinde yüksek düzeyde görev alacaklar arasında kadın bulunmamasıyla ilgili eleştirileri geri çevirdi. Gönüllülük prensibi çerçevesinde bunun gerçekleştirilememesi durumunda ‘kadın kotası’ uygulanmasından yana olduğunu da söyledi.

OYLAMA BAŞLIYOR
CDU’nun yine liderini belirleyecek 400 binin üzerindeki üye dijital ortamda veya mektupla 4-16 Aralık tarihleri arasında oy kullanacak. İlk tur sonuçları 17 Aralık’ta açıklanacak. Adaylardan birinin de yüzde 50’nin üzerinde oy alamaması durumunda, 29 Aralık-12 Ocak tarihleri arasında en fazla oy alan iki aday ikinci turda yarışacak. 13 Ocak’ta da CDU’nun yeni Genel Başkanı belirlenecek. Ancak üyelerin tercihi doğrultusunda CDU’nun yeni lideri 21-22 Ocak’ta Hannover’de düzenlenecek kongrede delegeler tarafından seçilerek onaylanacak.

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#Almanya#CDU#AVRUPADAN HABERLER

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