CDU’da liderlik yarışı hızlandı

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2018’de Annegret Kramp-Karrenbauer, bu yıl ocak ayında da Armin Laschet karşısında tutunamayan ve 3’ünü kez CDU liderliğine soyunan Friedrich Merz ile ikinci kez aday olan Norbert Röttgen arasında zaman zaman ciddi görüş ayrılığı yaşandığı görüldü. Norbert Röttgen, özellikle eğitim alanında federal düzeyde bir uygulamanın devreye sokulmasını savunurken, Friedrich Merz, bunu hayata geçirmenin kolay olmayacağına dikkat çekti. Böyle bir uygulama için Anayasa’da değişiklik gerektiğini hatırlatan Merz, “Böyle bir değişiklik için de 2/3 çoğunluğun onayına ihtiyaç var. Ayrıca Eyaletler Meclisi’nin de onay vermesi gerekir. Bu da hiç de kolay değil” dedi.

GÖÇMEN KÖKENLİLERİ AKTİF ROL

İlk kez CDU Genel Başkan adayı olan Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun, hem partinin yeniden güçlendirilmesi hem de yeniden iktidara gelinebilmesi için toplumun her kesimiyle kucaklaşmanın zamanı olduğunu savundu. Kazanması halinde Türkiye kökenli Serap Güler’i CDU Genel Sekreteri adayı göstereceğini geçtiğimiz günlerde ilan eden Helge Braun, göçmen kökenlilerin de aktif olarak kendi yanlarında yer almalarına önem vereceklerini de dile getirdi.

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AfD İLE İŞBİRLİĞİ YOK

Her üç aday da aralarında aşırı sağcıların da bulunduğu sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ile kesinlikle işbirliği yapmayacaklarını vurguladılar. Bu alanda mücadeleyi sürdürüleceklerinin altını çizerken, Almanya’da Barış içinde birlikte yaşamın dinamitlenmesine kesinlikle izin vermeyeceklerini de dile getirdiler. Friedrich Merz, ekibinde yüksek düzeyde görev alacaklar arasında kadın bulunmamasıyla ilgili eleştirileri geri çevirdi. Gönüllülük prensibi çerçevesinde bunun gerçekleştirilememesi durumunda ‘kadın kotası’ uygulanmasından yana olduğunu da söyledi.

OYLAMA BAŞLIYOR

CDU’nun yine liderini belirleyecek 400 binin üzerindeki üye dijital ortamda veya mektupla 4-16 Aralık tarihleri arasında oy kullanacak. İlk tur sonuçları 17 Aralık’ta açıklanacak. Adaylardan birinin de yüzde 50’nin üzerinde oy alamaması durumunda, 29 Aralık-12 Ocak tarihleri arasında en fazla oy alan iki aday ikinci turda yarışacak. 13 Ocak’ta da CDU’nun yeni Genel Başkanı belirlenecek. Ancak üyelerin tercihi doğrultusunda CDU’nun yeni lideri 21-22 Ocak’ta Hannover’de düzenlenecek kongrede delegeler tarafından seçilerek onaylanacak.