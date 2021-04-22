CDU’da Laschet’e isyan

BU yıl eyalet seçimleri de yapılacak olan Saksonya Anhalt, Thüringen ve Berlin’li CDU’lular, tabanın desteği alınmadan Armin Laschet’in başbakan adayı gösterilmesine kızdı. CDU Saksonya Anhalt Teşkilat Başkanı Sven Schulze, sürdürecekleri seçim kampanyası etkinliklerine başbakan adayı olmaktan feragat eden CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder’i davet edeceklerini açıkladı. Schulze, “Markus Söder’e bir mektup yazıp bize destek vermesini rica edeceğim” dedi. CDU Thüringen Teşkilatı’ndan bazı politikacılar da Markus Söder ile Armin Laschet’e karşı genel başkanlık yarışını kaybeden Friedrich Merz’i seçim kampanyalarında destek vermeleri için davet edeceklerini açıkladı. AYRILANLAR OLDU

Armin Laschet’in başbakan adayı gösterilmesi kararından sonra birçok üyenin CDU Genel Merkezi’ne ve kendi bölgelerindeki teşkilatlara mektup göndererek, yanlış gördükleri kararın düzeltilmemesi durumunda istifa edecekleri tehdidinde bulundu. Hatta bazı üyelerin istifa ettikleri ileri sürüldü. Baden Württemberg ve Hessen Eyalet teşkilatlarında son günlerde huzursuzluğun daha da arttığına dikkat çekildi. Özellikle partinin gençlik teşkilatı ‘Genç Birlik’ (JU) üyeleri arasında istifa etmeyi düşünenlerin sayısında artış olduğu kaydedildi. Laschet’in adaylığının açıklanmasından sonra sadece Hessen’de 20 Genç Birlik üyesinin istifa ettiği belirtildi. Almanya’da yayınlanan bazı gazetelerde, parti tabanındaki huzursuzlukların artması üzerine CDU yönetiminin harekete geçtiğini ve yerel teşkilatların, istifayı düşünen üyelerle birebir görüşmek istediğini yazdı.

SÖDER’E DESTEK

‘Büyük kardeş’ CDU’nun ağırlığını koyması üzerine Armin Laschet’in muhafazaâr kanadın başbakan adayı olması kesinleştiği halde tabanın Söder’den yana olduğu ortaya çıktı. Daha önceki dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamalarında olduğu gibi son günlerdeki anketlerde de Söder ilk sırada yer aldı. Laschet’in aday gösterilmesi kararını ‘doğru’ bulanların oranı yüzde 32’de kalırken, “Söder aday gösterilseydi daha iyi olurdu” diyenlerin oranı yüzde 47’ye ulaştı.