CDU’da istifalar başladı

CDU Berlin Eyalet Teşkilatı bu konuda bir rakam vermedi ama birçok üyenin partiden istifa ettiğini açıkladı. CDU’lu Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier’in Laschet’e tam destek vermesine kızan bazı üyelerin de istifa ettiği belirtildi. Aynı nedenle 18 bin civarında üyesi bulunan Schleswig Holstein eyaletinde de ilk belirlemelere göre 20’nin üzerinde üye istifa etti. İstifaların engellenmesi ve istifa etmeyi düşünenlerin ikna edilmesi için CDU yönetimi harekete geçti. Yerel teşkilatlar devreye sokularak istifayı düşünen üyelerle birebir görüşülmesi istendi. CSU’DAN ‘ONLINE ÜYE’ ATAĞI

Yıllardır Almanya genelinde sadece Bavyera’da seçimlere giren CSU, Almanya genelinde sosyal medya yoluyla yeni üye aramayı hızlandırdı. CSU resmi Twitter hesabından “Markus Söder’i desteklemek mi? Bizde mümkün” içerikli ilanlar yayınladı. Bu ilanlar üzerine bir günde binden fazla kişinin ‘online üye’ olmak için başvurduğu açıklandı. Kendilerine destek vermek isteyen herkese kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirten CSU Genel Sekreteri Markus Blume, online üye olanlardan yılda 60 euro aidat alınacağını, bu rakamın normal üyeler için 80 euro olduğunu söyledi. Almanya’nın diğer eyaletlerinden CSU’ya online üye olanların oy kullanma, aday olma, partinin kurultaylarına katılma hakları olmadığı da açıklandı. Bu üyelerin CSU’nun etkinliklerine, yapılan anketlere dijital ortamda katılabilecekleri belirtildi.

CDU’nun, Armin Laschet’i muhafazakâr kanadın başbakan adayı gösterme kararı üzerine, “Birlik Partileri’nin adayı Armin Laschet’tir. Seçimleri kazanmak için el ele verip mücadele edeceğiz” diyen Markus Söder’in partisinin bu atağı yadırgandı. CDU’lu bazı politikacılar, “Böyle mi olur el ele vermek?” diyerek CSU’yu eleştirdi. CSU’nun Almanya genelinde dijital üye kampanyası son dönemlerde yaşanan kardeş kavgasını iyice kızıştırdı.