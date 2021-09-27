CDU’da ipler gerildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı 1 kişi hayatını kaybettiEski futbolcu trafikte dehşet saçtı! 1 kişi hayatını kaybetti#Sezer Öztürk
Gözleri doldu, konuşmadı... Aliyevin zor anlarıGözleri doldu, konuşmadı... Aliyev'in zor anları! #Aliyev
Bursasporda büyük şok, korkunç tablo 15 milyon euro...Bursaspor'da büyük şok, korkunç tablo! 15 milyon euro...#Bursaspor
Erdoğan yargı sistemini rahatlatacak yeniliği duyurdu: Yakında her ilde devreye alıyoruzErdoğan yargı sistemini rahatlatacak yeniliği duyurdu: Yakında her ilde devreye alıyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Macrona soğuk duş Ortalık bir anda karıştı...Macron'a soğuk duş! Ortalık bir anda karıştı...#Macron
HDP ittifak kararını açıkladı Dikkat çeken ifadeler...HDP 'ittifak' kararını açıkladı! Dikkat çeken ifadeler...#HDP
İstanbul ulaşımında önemli gelişme Başvurular bugün başladıİstanbul ulaşımında önemli gelişme! Başvurular bugün başladı#İstanbul
17 saatlik sır perdesi Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı17 saatlik sır perdesi! Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı#Sally Ali Challab Al-Abbood
GRAFİK | Yeni dünyanın teknolojik soğuk savaşı ABD mi önde Çin miGRAFİK | Yeni dünyanın teknolojik soğuk savaşı! ABD mi önde Çin mi? #Teknoloji
Evde ilkel yöntemlerle başladı Kocasının patronu oldu... Türkiyenin birçok yerine gönderiyorEvde ilkel yöntemlerle başladı! Kocasının patronu oldu... Türkiye'nin birçok yerine gönderiyor#KOSGEB
Yunanistanda büyük deprem Türkiyeye yakın en tehlikeli yerYunanistan'da büyük deprem! 'Türkiye'ye yakın en tehlikeli yer'#Deprem
Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaşta skandal Vukuatları bitmiyor...Trafikte ölüm, Almanya ve Beşiktaş'ta skandal! Vukuatları bitmiyor...#Sezer Öztürk
İşine saygı duyan taksiciler dertli... İyi davranınca müşteriler de şaşırıyorİşine saygı duyan taksiciler dertli... 'İyi davranınca müşteriler de şaşırıyor'#Taksici
İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı İşte aşının 4 yan etkisiİngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte aşının 4 yan etkisi#Koronavirüs
Şaşırtan savunma O saatte sınavdaydımŞaşırtan savunma! 'O saatte sınavdaydım'#Didem Soydan
HABERLERAvrupa Haberleri

CDU’da ipler gerildi

#CDU#Armin Laschet#Ralph Brinkhaus
CDU’da ipler gerildi

Seçimlerde tarihi yenilgi alan CDU’da sinirler gerildi. CDU Genel Başkanı Armin Laschet’in Birlik Partileri Meclis Grup Başkanı Ralph Brinkhaus’dan geçici olarak başkanlığı yürütmesini ve Meclis grup başkanlığı seçimlerini ertelemesini istediği öğrenildi. Ancak Brinkhaus, Laschet’in teklifini reddetti ve bir yıl daha bu görevi yapmak için aday olacağını söyledi.

Haberin Devamı

CSU Eyalet Meclis Grup Başkanı Alexander Dobrindt, CDU Genel Başkanı Armin Laschet’e yüklendi. Dobrindt, “CDU tarafında seçim kampanyasında bazı zayıflıklar vardı: Hedef, kampanya ve aday” dedi. Laschet, Birlik Partileri’nde kaos olmaması konusunda uyardı. Kulis bilgilerine göre Başbakan Merkel devreye girdi ve FDP ile Yeşiller’in bir an önce CDU’nun ne yapmak istediğini bilmek istediklerini söyledi. Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier de CDU’nun içerik ve diğer konular da yeniden yapılanması gerektiğini kaydetti.

CDU’da ipler gerildi
‘SCHOLZ KRAL DEĞİL’
Öte yandan seçim akşamı ikinci parti olmalarına rağmen hükümeti kurmak istediklerini söyleyen Laschet, seçim ertesi sabahı bunu kastetmediğini açıkladı. Ancak Laschet’in CDU Merkez Karar Yürütme Kurulunda, “Yeşiller olası bir hükümete katılmaya hazırlanmamızı istiyor. Kibirli görünmemelisiniz, bu Olaf Scholz için de geçerli. Scholz kral değil” dediği belirtiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#CDU#Armin Laschet#Ralph Brinkhaus