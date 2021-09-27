CDU’da ipler gerildi

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CSU Eyalet Meclis Grup Başkanı Alexander Dobrindt, CDU Genel Başkanı Armin Laschet’e yüklendi. Dobrindt, “CDU tarafında seçim kampanyasında bazı zayıflıklar vardı: Hedef, kampanya ve aday” dedi. Laschet, Birlik Partileri’nde kaos olmaması konusunda uyardı. Kulis bilgilerine göre Başbakan Merkel devreye girdi ve FDP ile Yeşiller’in bir an önce CDU’nun ne yapmak istediğini bilmek istediklerini söyledi. Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier de CDU’nun içerik ve diğer konular da yeniden yapılanması gerektiğini kaydetti.

Öte yandan seçim akşamı ikinci parti olmalarına rağmen hükümeti kurmak istediklerini söyleyen Laschet, seçim ertesi sabahı bunu kastetmediğini açıkladı. Ancak Laschet’in CDU Merkez Karar Yürütme Kurulunda, “Yeşiller olası bir hükümete katılmaya hazırlanmamızı istiyor. Kibirli görünmemelisiniz, bu Olaf Scholz için de geçerli. Scholz kral değil” dediği belirtiyor.