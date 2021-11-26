CDU’da Friedrich Merz önde

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CDU’lu seçmenlerin ise yüzde 48’i Friedrich Merz’i, yüzde 20’si Norbert Röttgen’i, yüzde 14’ü Helge Braun’u tercih edeceğini söyledi. Almanya’nın 16 yıldır başbakanlığını yapan Angela Merkel’in sağ kolu konumundaki Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun, CDU’lu seçmenlerin yüzde 36’sının hâlâ kararsız olduğuna dikkati çekerken, liderlik yarışını sonuna kadar sürdüreceğini söyledi. “CDU Almanya’nın en modern partisidir. Ben ve ekibim CDU’yu Avrupa’nın da en modern partisi yapmak istiyoruz. Bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz.

CDU Genel Sekreteri olmasını istediğim Serap Güler ve diğer arkadaşlarımızla birlikte kararlı bir biçimde çalışacağız” dedi. Braun, yıllarca CDU Genel Başkanı olarak görev yapan Başbakan Angela Merkel’den çok şey öğrendiğini belirtirken, “İktidardaki 16 yılıyla da gurur duyuyoruz” dedi.

CDU’lu üyeler dijital ortamda ve mektupla 4-16 Aralık tarihlerinde oylarıyla partinin yeni genel başkanını belirleyecek. İlk turda adaylardan birinin mutlak çoğunluğu sağlayamaması durumunda 29 Aralık-12 Ocak tarihleri arasında ikinci tur oylaması yapılacak. Üyelerin tercihleri doğrultusunda da 21-22 Ocak’ta Hannover’de yapılacak kurultayda yeni CDU Genel Başkanı seçilecek.